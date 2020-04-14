Сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что в условиях пандемии для страны жизненно необходимо провести реструктуризацию внешних долгов, и эти средства направить на поддержку медучреждений, помощь реальному сектору экономики

То, что сейчас делает власть — это имитация, а не забота о людях.

Правительство планирует бороться с коронавирусом только за счет простых украинцев — вот и все, что можно сказать о предложенном ими бюджете. Единственный позитив — это увеличение расходов на медицину. Лоббисты победили медиков. Эксперты о новом госбюджете Украины © REUTERS, AP

Все внешние выплаты власть оставляет в полном объеме, хотя это полностью противоречит тому, что сейчас делают все страны мира.

Наше требование к бюджету — провести реструктуризацию внешних долгов, и эти средства направить на поддержку медучреждений, помощь реальному сектору экономики и промышленности, а также социальную защиту людей. Правительство же покромсало социальные выплаты и сделало всё, чтобы удовлетворить кредиторов.

Нас призывали объединиться в борьбе с коронавирусом и написать бюджет вместе, но это был исключительно пиар власти. По факту правительство в который раз втихомолку все сделало, и уже готовый документ вынесли на рассмотрение в зал, сказав — поддержите, потому что это нужно для государства. На самом деле это нужно для внешних хозяев нынешней власти.