Украинский экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему для России и Саудовской Аравии необходимо держать цены на нефть на низком уровне

За годы "сланцевой революции" Соединенные Штаты очень сильно развили добычу сланцевой нефти. Годами ОПЕК и Россия держали высокие цены на нефть. А воспользовались этим сланцевые компании из США.

Соединенные Штаты превратились из крупнейшего нефтеимпортера в крупнейшего экспортера нефти. При этом свою экспортную экспансию Соединенные Штаты осуществляли в том числе нерыночными методами — используя свой статус сверхдержавы, используя геополитическое влияние.

За примером ходить далеко не нужно. Например, это экспансия США в Европу со своим сжиженным газом. Или еще более наглядный пример: пару месяцев назад серьезно речь шла о поставках американской сланцевой нефти в Беларусь. Саудовская Аравия менее чем за месяц потратила $1 млрд на покупку европейских нефтяных компаний © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

В Беларусь, которая является абсолютно традиционным рынком для России! И для россиян возник резонный вопрос: какой смысл им держать цены на нефть, если они ее не могут продать, поскольку США вытесняют их с рынков?

И тогда Россия с помощью ценовой атаки решила уничтожить сланцевую конкуренцию со стороны США. Средний порог рентабельности добычи сланцевой нефти с учетом логистических затрат — 40 долларов. Цены ниже этого уровня делают добычу сланцевой нефти нерентабельной.

При этом государство не может поддерживать нефтедобытчиков госдотациями. Обрушив нефть до 20 долларов за баррель, Россия и саудиты оставили большую часть американских сланцевых компаний ниже минимальной точки безубыточности.

Кроме того, уже сейчас некоторые компании доплачивают потребителям по 12 центов за баррель, чтобы те просто забирали нефть, потому что ее негде хранить. И уже есть первые банкротства сланцевых компаний.