Друзья, пока государство предпринимает свои антикризисные меры по локализации вируса, обращаюсь к деловому и бизнес-сообществу.
Давайте параллельно соберём деньги и тоже поможем закупить медицинское оборудование и создать условия для лечения людей там, где сможем.
Завтра я опубликую банковские реквизиты, куда можно будет перечислять средства, обзвоню друзей и партнёров с предложением присоединиться и проведу консультации с авторитетными в медицине людьми о расходовании собранных средств.
Их целевое использование и публичный отчёт я гарантирую своим словом и репутацией.
Сам вношу на эту инициативу один миллион гривен. Присоединяйтесь, друзья, сейчас пора сосредоточиться на самом важном.