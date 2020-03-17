Друзья, пока государство предпринимает свои антикризисные меры по локализации вируса, обращаюсь к деловому и бизнес-сообществу.

Давайте параллельно соберём деньги и тоже поможем закупить медицинское оборудование и создать условия для лечения людей там, где сможем.

Царь Вирус: в чем причины глобального кризиса?
Царь Вирус: в чем причины глобального кризиса?
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Завтра я опубликую банковские реквизиты, куда можно будет перечислять средства, обзвоню друзей и партнёров с предложением присоединиться и проведу консультации с авторитетными в медицине людьми о расходовании собранных средств.

Их целевое использование и публичный отчёт я гарантирую своим словом и репутацией.

Сам вношу на эту инициативу один миллион гривен. Присоединяйтесь, друзья, сейчас пора сосредоточиться на самом важном.