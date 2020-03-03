Премьер Гончарук, находящийся под реальной угрозой отставки, на каждом углу рассказывает как «правительство уменьшило платежи за газ».
Очевидно, что такое уменьшение не является достижением ни партии, ни правительства, а лишь следствием падения цен на газ на европейских биржах. Удивительно другое, применение понижающих коэффициентов к тарифу на тепло не привело к перерасчету тарифа для тех абонентов, у которых нет счетчиков тепла. А таких по стране немало.
В Киеве, к примеру, они как платили из расчета 38,5 грн./кв. м (КТЭ), так и платят. Как понимаю, в других городах аналогично.
Верной дорогой идете товарищи, в отставку.