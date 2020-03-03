Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что не смотра на бравурные рапорты Кабмина и теплую зиму, счета домохозяйств, которые не имеют счетчиков, меньше не стали

Премьер Гончарук, находящийся под реальной угрозой отставки, на каждом углу рассказывает как «правительство уменьшило платежи за газ». Украинский Кабмин сэкономил на субсидиях из-за теплой зимы © Украина.ру/Стрингер

Очевидно, что такое уменьшение не является достижением ни партии, ни правительства, а лишь следствием падения цен на газ на европейских биржах. Удивительно другое, применение понижающих коэффициентов к тарифу на тепло не привело к перерасчету тарифа для тех абонентов, у которых нет счетчиков тепла. А таких по стране немало.

В Киеве, к примеру, они как платили из расчета 38,5 грн./кв. м (КТЭ), так и платят. Как понимаю, в других городах аналогично.

Верной дорогой идете товарищи, в отставку.