Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook написал, что цифры официальной статистики по размеру средней заработной платы на Украине сродни анекдотичному определению о «средней температуре по палате»

Про среднюю зарплату. Украинцам пообещали прибавку к зарплате © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Наткнулся на статистику, что средняя зарплата в Украине была в 2019г. около 11 тысяч гривен, а в 2020-м ожидается около 13 тысяч.

Думаю, что реально это обман и манипуляция! Настоящая средняя зарплата в регионах 5-6 тысяч гривен и работа есть далеко не у всех.

Во всяком случае, к такому выводу прихожу, общаясь с людьми из глубинки. 11 тысяч гривен это как анекдотическая "средняя температура по палате". У "реформаторов" по 500 тысяч, у простых людей по 5. В среднем получается 11, по мнению Госкомстата…