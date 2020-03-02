Про среднюю зарплату.
Наткнулся на статистику, что средняя зарплата в Украине была в 2019г. около 11 тысяч гривен, а в 2020-м ожидается около 13 тысяч.
Думаю, что реально это обман и манипуляция! Настоящая средняя зарплата в регионах 5-6 тысяч гривен и работа есть далеко не у всех.
Во всяком случае, к такому выводу прихожу, общаясь с людьми из глубинки. 11 тысяч гривен это как анекдотическая "средняя температура по палате". У "реформаторов" по 500 тысяч, у простых людей по 5. В среднем получается 11, по мнению Госкомстата…