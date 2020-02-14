Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook размышляет об экономических последствиях для КНР из-за эпидемии коронавируса

Китай сваливается в экономическую катастрофу.

Масштабы пока не понятны, так как информация строго дозируется и фильтруется. Публикация экономической статистики за январь отложена на месяц, но судя по отрывочным данным, цифры в ней пугающие. Так, потребление нефти в январе упало на 20%, продажи легковых автомобилей сократились не те же 20% к январю прошлого года. Стресс-тест, проведённый Центробанком Китая в декабре показал, что уже при росте годового ВВП на 4% финансовую систему страны ждёт масштабный кризис с массовым банкротством банков.

Причём негатив в экономике был зафиксирован ещё до начала эпидемии, а сейчас она просто впадает в паралич и вот-вот начнёт коллапсировать. «Укрпочта» приостановила отправку посылок в Китай © Facebook, Укрпошта

Ситуация осложняется внутриполитическим напряжением. Си Цзиньпин сейчас находится в очень уязвимом положении, и его противники обязательно этим воспользуются, что может привести к управленческому кризису и полному хаосу.

В Хубэе сменили главу обкома, в Ухане главу горкома, и сразу статистика заболевания коронавирусом была скорректирована на 14 тыс. человек в большую сторону. А ведь ещё вчера мировые рынки росли на информации о снижении темпов заболевания.

А тем временем в Одессу плывет китайский контейнеровоз с шестью якобы переболевшими коронавирусом моряками. И что его остановит? Ну точно не жадность наших коммерсов…

При этом Укрпочта отчиталась о прекращении приема посылок из Китая. А тут целый контейнеровоз. Такая себе посылочка с возможным коронавирусом на борту. И не обязательно среди членов команды. А вполне себе в контейнерах с товаром.