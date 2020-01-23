Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов на своей странице в соцсети Facebook предположил, что если пользоваться логикой Гончарука, то западным инвесторам скоро посоветуют «зигануть» для получения налоговых льгот на Украине

Ну, это вообще днище! Премьер Украины Гончарук в Давосе заявил, что зарубежные инвесторы на Украине для успешности должны знать бандеровскую кричалку и начал учить ей бизнесменов (см. цитату ниже). Интересно, а если инвестор ещё и зиганёт впридачу, ему налоговые льготы положены будут? Гончарук рассказал, что ждет инвесторов на Украине © Facebook, Олексій Гончарук | Перейти в фотобанк

А потом они удивляются, почему никто в Украину ничего не инвестирует!

Гончарук: «Для того чтобы быть успешным в Украине для инвестора, вы должны знать только пару слов — «Слава Украине!». Если вы знаете эти два слова, то точно вы будете чувствовать себя в Украине, как дома. Повторите за мной — «Слава Украине!» — «Героям слава!»