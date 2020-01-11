Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко обращает внимание, что украинская патриотическая общественность, которая так бурно реагирует на гибель сограждан в Иране, никак не реагирует на постоянные жертвы войны в Донбассе

Стоит ли напомнить, сколько США и страны Европы убили преднамеренно и непреднамеренно людей, совершая свои военные и специальные операции по всему миру?

Надо ли полагать, что и они, как и Иран, страны-террористы? Хотя, о чём это я. Для «прогрессивной» общественности США и Европа убивают во благо ведь. Признание Ирана подстегнет кризис на Ближнем Востоке. Что обсуждают соцсети 11 января © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

И, да… В нашей стране до сих пор идёт война, до сих пор убивают, до сих пор гибнут люди. Так бы вы по всем своим соотечественникам переживали. Так бы вы от Зеленского требовали любой ценой установить мир в нашей стране, как по Ирану требовательны.

Но — нет. В нашей стране пусть гибнут, хоть каждый день. Сбили, признали, понесут ответственность. Единственное, что требуется от власти — доставить в страну тела погибших и обеспечить компенсации Ираном родственникам. В остальном — это не наша война, со своей бы разобраться.