Стоит ли напомнить, сколько США и страны Европы убили преднамеренно и непреднамеренно людей, совершая свои военные и специальные операции по всему миру?
Надо ли полагать, что и они, как и Иран, страны-террористы? Хотя, о чём это я. Для «прогрессивной» общественности США и Европа убивают во благо ведь.
И, да… В нашей стране до сих пор идёт война, до сих пор убивают, до сих пор гибнут люди. Так бы вы по всем своим соотечественникам переживали. Так бы вы от Зеленского требовали любой ценой установить мир в нашей стране, как по Ирану требовательны.
Но — нет. В нашей стране пусть гибнут, хоть каждый день. Сбили, признали, понесут ответственность. Единственное, что требуется от власти — доставить в страну тела погибших и обеспечить компенсации Ираном родственникам. В остальном — это не наша война, со своей бы разобраться.