Донецкая журналистка Елена Блоха заметила, что государственные и правоохранительные структуры Украины никак не отреагировали на факт производства ветераном так называемой АТО мясных консервов под названиями «Сепар в сметане», «Сепар в масле», «Снегирь православный» и других «каннибалистических» продуктов

Вчера все социальные сети разнесли новость о том, что ветеран АТО из Винницы Александр Грамарчук наладил производство мясных консервов и продает их в социальных сетях под названием «Сепар в сметане», «Сепар в масле», «Снегирь православный» («с мощами Кобзона» — уточняется на этикетке) и "Сепар луганский" ("выдержанный"). «Сепар в сметане». Как «людоеды» борются за души жителей Донбасса © Facebook, Сєпар в сметані | Перейти в фотобанк

Все посокрушались, повозмущались, ай-яй-яй, как нехорошо, неэтично это делать. И что? Да ничего! Хоть кто-то написал заявление в полицию на этого "воина света"? Кто-то обратился с иском в суд за разжигание ненависти? Нет, нет и еще раз нет! Потому что не верят, что эти заявления и иски будут приняты к рассмотрению.

А сами украинские власти хоть как-то отреагировали на этот факт? Ответ тоже отрицательный. Почему? Да потому что это недогосударство уже давно вышло за пределы правового поля. Там господствует право сильного, партия войны, откровенные нацисты, для которых подобные выходки уже давно стали нормой.

Лозунг: «Зеленский придет, порядок наведет» сейчас звучит уже как издевательство над теми, кто отдал за него голоса на выборах. Команда Зе и не собирается ничего менять. Наоборот, становится все хуже и хуже.