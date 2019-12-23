Российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин отметил, что американские санкции против «Северного потока-2» как максимум лишь отложат его ввод в эксплуатацию до второй половины следующего года

Парадоксы «Северного потока-2».

Даже если предположить худшее — что американские санкции отложат его ввод в эксплуатацию до второй половины следующего года, — никаких фатальных последствий для Москвы это иметь не будет. И всё благодаря… Украине. Споры о победителях и проигравших в газовых переговорах. Что обсуждают соцсети 23 декабря © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Подписание с ней контракта на транзит газа гарантировало «Газпрому» выполнение всех обязательств перед европейскими партнерами. 65 миллиардов кубометров, которые будут прокачаны в следующем году через украинскую ГТС, хватит для реализации всех контрактов на европейском рынке.

А к 2021 году, когда объём украинского транзита снизится до 40 миллиардов кубометров, СП-2 уже в любом случае заработает. Так что Киев, об экономической выгоде которого якобы заботятся США, дополнительных дивидендов от санкций, как видим, не получит.

И с «потоком», и без него через украинскую ГТС в следующем году в любом случае прошло бы 65 миллиардов кубометров. Вот такая арифметика).