Украинский экономист Алексей Кущ поясняет, что государство со слабыми институтами, высоким уровнем коррупции и неэффективной судебной системой, не может рассчитывать на дешевые кредиты

В НБУ заявили, что снижение потребительской инфляции и плановое сокращение учетной ставки разблокирует дешевое кредитование. Удивляет короткая память людей, которые делают подобные прогнозы. Новая программа Украина-МВФ. Фальстарт Зеленского © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

В 2013-м, 13 августа (хорошо помню этот день, так как 13-го мой день рождения), НБУ снизил учетную ставку до минимального значения — 6,5%. И по итогу года инфляции вообще не было — дефляция в размере —0,5%. И курс гривны был стабильный. Правда, на фоне этого — замедление роста ВВП почти до нуля. А ставки по долгосрочным кредитам в гривне ниже 15% не опускались. И это вполне логично, так как у нас есть порог суверенного риска: кредитор закладывает в процентную ставку не только инфляционные ожидания, но и риски.

То есть государство со слабыми институтами, высоким уровнем коррупции, слабой защитой прав инвесторов и их титулов собственности, а также неэффективной судебной системой рассчитывать на дешевые кредиты априори не может. Даже если задавить инфляцию до нуля и искусственно укрепить национальную валюту. Экономическую природу не обманешь, как в "Парке юрского периода", она найдет выход…