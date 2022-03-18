Честное слово, я даже и предположить не могла, что у меня так много знакомых, у которых или друзья, или родственники живут в Мариуполе

Мариуполь: состояние города сегодня и правда про эвакуацию. Наш репортаж

Почти две недели с подругой у меня не было связи. Последний раз она писала второго марта: «Сидим дома, накануне сутки не было света и связи. Вчера вечером дали, сегодня опять выключили. Магазины пустые, но я в воскресенье успела купить детские вещи. Левый берег, там, где был центр от нашего универа (Донецкий национальный университет), очень пострадал сегодня ночью. Люди переезжают к нам поближе…»

Я написала ей, что сейчас главное — выжить, а всё остальное потом. Когда обрывается связь мобильная, остаётся связь сердечная. Почти две недели я молилась за мою подругу и её ещё не рождённого малыша, молилась как за себя. Подруга должна была вот-вот родить. Дорогой читатель, сразу скажу, эта история со счастливым концом, но до того, как она завершилась, случалось очень много горя. Перед тем как прервалась связь, подруга написала мне: «Храни Господь. Дай Бог, воля Божья наведёт порядок».

Во вторник, 15 марта, пришло сообщение: «Живы! Выбираемся, как можем, на Бердянск, в городе мрак». В среду, 16 марта, они уже были в днровском Бердянске.

В Мариуполе ад

Военкор Стешин сказал, что будет, когда освободят Мариуполь и когда освободят Славянск, Краматорск и Харьков © Facebook, Дмитрий Стешин

С трудом могу представить себе, что переживает женщина на финише беременности, попав в ситуацию, когда надо скрываться в подвале и думать о том, что если не сегодняшний день, то завтрашний может стать последним. Когда не то что нет никакой определённости, а вообще нет просвета.

Донецкие женщины летом 2014 года рожали под обстрелами. Анна Железная, врач — акушер-гинеколог Донецкого республиканского Центра охраны материнства и детства, принимала роды в подвале. Некоторое время назад я делала с ней интервью и рассказывала об этом. Вначале все будущие мамы были спущены в подвал больницы. После первых родов в подвале доктора поняли, что надо там же, в подвале, организовать родильный зал и операционную.

«В 2014 году 8 и 11 августа при обстреле сильно пострадал роддом, — напомнила Анна Железная, — 28 февраля 2022 года роддом не пострадал, но прилетело ко мне в дом, поскольку я живу рядом с роддомом. А в роддоме всё было сработано чётко, все были опущены в подвал, слава Богу, не было паники. Большинство наших людей за восемь лет адаптированы и приучены к обстрелам». Рамиль Замдыханов: Киевский режим считает, что главное его оружие и бронещит – мирное население страны © Рамиль Замдыханов

В Мариуполе с роддомами ситуация сложная. Вообще во всём городе ситуация сложная. «В два роддома прямые попадания, — рассказала мне подруга, — на левом берегу роддом без окон и дверей! Снаряд туда прилетел! А в центре в третьем роддоме только часть роддома. После попадания они выехали в здание детской поликлиники или хирургии (точно не помню)! По всему городу нет света, тепла, воды и люди погибают! В помещениях плюс пять! И это максимум! Постоянно идут бои! Как туда добраться? И что там ждёт? На генераторы в больнице нет солярки! Мирных жителей хоронят (если получается) в братскую могилу! И ведь мирные жители умирают не только от снарядов».

С подругой в подвале была женщина, у которой маме восемьдесят три года. Мама эта лежачая. «После попадания в квартире вылетели окна, — рассказала подруга, — мужики помогли забить фанерой… и она там лежит до сих пор! При минусовой на улице температуре. У этой женщины не было возможности из-за боевых действий её сходить даже покормить. А сегодня она с дочкой, зятем и внуком (внуку два года и четыре месяца) тоже выехали на Бердянск! Видимо, старушка уже и умерла. Холодной и голодной смертью. И ведь она не одна такая».

Людей не выпускали из города ещё с 26 февраля

Военкор Стешин рассказал, что происходит под Мариуполем и когда у противника закончатся еда и патроны © РИА Новости, Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В последние дни словосочетание «живой щит» я слышала чаще, чем когда-либо в своей жизни. Абсолютно все люди, которые смогли уехать, говорят, что их сделали «живым щитом». Мариупольцы оказались между молотом и молотом. «На людей все забили, — сказала подруга, —… (бьют. — Ред.) со всех жилых районов, а обратно получают мирные жители! Плюс авиация! Мы выезжали на свой страх и риск под взрывы! Никакую информацию людям не объявляют о возможности выездов вообще! Связь глушат! Ад!»

Хорошие новости

Вчера, 17 марта 2022 года, в Бердянске родился самый терпеливый малыш в мире. Он ждал, пока его мама сможет выехать из объятого пламенем Мариуполя. Будь счастлив, малыш, живи в мире. Пусть сложные и страшные события перед твоим рождением будут компенсированы счастливой жизнью в любви и радости.