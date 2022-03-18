В Мариуполе по состоянию на 2021 год проживало 430 тысяч человек. Едва ли не у каждого второго моего знакомого последние недели болело сердце, когда произносили слово — Мариуполь. Мариуполь — город, в котором осели многие дончане после 2014 года. Да и вообще в этом городе у многих донецких есть родственники. Только у меня там живёт тётка, двоюродный брат с семьёй и беременная подруга (срок почти сорок недель), которую я знаю около двадцати лет.
Почти две недели с подругой у меня не было связи. Последний раз она писала второго марта: «Сидим дома, накануне сутки не было света и связи. Вчера вечером дали, сегодня опять выключили. Магазины пустые, но я в воскресенье успела купить детские вещи. Левый берег, там, где был центр от нашего универа (Донецкий национальный университет), очень пострадал сегодня ночью. Люди переезжают к нам поближе…»
Я написала ей, что сейчас главное — выжить, а всё остальное потом. Когда обрывается связь мобильная, остаётся связь сердечная. Почти две недели я молилась за мою подругу и её ещё не рождённого малыша, молилась как за себя. Подруга должна была вот-вот родить. Дорогой читатель, сразу скажу, эта история со счастливым концом, но до того, как она завершилась, случалось очень много горя. Перед тем как прервалась связь, подруга написала мне: «Храни Господь. Дай Бог, воля Божья наведёт порядок».
Во вторник, 15 марта, пришло сообщение: «Живы! Выбираемся, как можем, на Бердянск, в городе мрак». В среду, 16 марта, они уже были в днровском Бердянске.
В Мариуполе ад
Подруга рассказала мне, что они выезжали из города двумя машинами. До этого две недели провели в подвале, только на ночь поднимались с мужем в квартиру спать. Поднимались на свой страх и риск. «В квартире было невероятно холодно, — поделилась со мною подруга, — моя мама с моей дочерью были постоянно в подвале. В наш дом тоже случилось попадание, снесло половину крыши, но не над нашим подъездом».
С трудом могу представить себе, что переживает женщина на финише беременности, попав в ситуацию, когда надо скрываться в подвале и думать о том, что если не сегодняшний день, то завтрашний может стать последним. Когда не то что нет никакой определённости, а вообще нет просвета.
Донецкие женщины летом 2014 года рожали под обстрелами. Анна Железная, врач — акушер-гинеколог Донецкого республиканского Центра охраны материнства и детства, принимала роды в подвале. Некоторое время назад я делала с ней интервью и рассказывала об этом. Вначале все будущие мамы были спущены в подвал больницы. После первых родов в подвале доктора поняли, что надо там же, в подвале, организовать родильный зал и операционную.
«В 2014 году 8 и 11 августа при обстреле сильно пострадал роддом, — напомнила Анна Железная, — 28 февраля 2022 года роддом не пострадал, но прилетело ко мне в дом, поскольку я живу рядом с роддомом. А в роддоме всё было сработано чётко, все были опущены в подвал, слава Богу, не было паники. Большинство наших людей за восемь лет адаптированы и приучены к обстрелам».
В Мариуполе с роддомами ситуация сложная. Вообще во всём городе ситуация сложная. «В два роддома прямые попадания, — рассказала мне подруга, — на левом берегу роддом без окон и дверей! Снаряд туда прилетел! А в центре в третьем роддоме только часть роддома. После попадания они выехали в здание детской поликлиники или хирургии (точно не помню)! По всему городу нет света, тепла, воды и люди погибают! В помещениях плюс пять! И это максимум! Постоянно идут бои! Как туда добраться? И что там ждёт? На генераторы в больнице нет солярки! Мирных жителей хоронят (если получается) в братскую могилу! И ведь мирные жители умирают не только от снарядов».
С подругой в подвале была женщина, у которой маме восемьдесят три года. Мама эта лежачая. «После попадания в квартире вылетели окна, — рассказала подруга, — мужики помогли забить фанерой… и она там лежит до сих пор! При минусовой на улице температуре. У этой женщины не было возможности из-за боевых действий её сходить даже покормить. А сегодня она с дочкой, зятем и внуком (внуку два года и четыре месяца) тоже выехали на Бердянск! Видимо, старушка уже и умерла. Холодной и голодной смертью. И ведь она не одна такая».
Людей не выпускали из города ещё с 26 февраля
«В Мариуполе творится ад! Людей не выпускали из города ещё с 26 февраля, — рассказала мне подруга, — нас сделали в городе живым щитом! Во всех квартирах уже пошла третья неделя, как нет тепла, света, воды, газа и температура плюс пять! Старики мрут и без бомбёжек! Все магазины, аптеки, кафе, абсолютно все административные здания пусты и разграблены самыми жителями от безысходности! "Эпицентр", "Метро" и "Портсити" сожжены! Жуткое мародёрство! Воды питьевой нет! Люди ходят на родники, и кое-где есть колодцы! Подвалы переполнены! Еда заканчивается! Младенцы без памперсов и смесей! И в такой низкой температуре…».
В последние дни словосочетание «живой щит» я слышала чаще, чем когда-либо в своей жизни. Абсолютно все люди, которые смогли уехать, говорят, что их сделали «живым щитом». Мариупольцы оказались между молотом и молотом. «На людей все забили, — сказала подруга, —… (бьют. — Ред.) со всех жилых районов, а обратно получают мирные жители! Плюс авиация! Мы выезжали на свой страх и риск под взрывы! Никакую информацию людям не объявляют о возможности выездов вообще! Связь глушат! Ад!»
Хорошие новости
Вчера, 17 марта 2022 года, в Бердянске родился самый терпеливый малыш в мире. Он ждал, пока его мама сможет выехать из объятого пламенем Мариуполя. Будь счастлив, малыш, живи в мире. Пусть сложные и страшные события перед твоим рождением будут компенсированы счастливой жизнью в любви и радости.