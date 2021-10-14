Предположение, будто не вмешиваясь во внутриукраинскую повестку дня, можно дожидаться благоприятной ситуации, а не создавать для нее необходимые предпосылки, кажется разумным, но нереализуемым. Отсидеться в стороне не удастся. С территории Украины настойчиво генерируется враждебная антироссийская деятельность — и она должна получать должный отпор

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Разные политические деятели Украины сходятся в определении Российской Федерации как врага № 1. Бывший министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала «Эспрессо» заявил: «Нам нужно настраиваться на то, что рядом с нами враг, рядом с нами феноменально сложный сосед… Нужно настраиваться на то, что эта Россия не будет дружественной как минимум в ближайшей перспективе к Украине».

А для нанесения стратегического поражения врагу необходимо вмешательство в его внутренние дела, провоцирование смуты и развала. «Любой протест в России против Путина я буду поддерживать, потому что мы сможем тогда эту систему как-то расшатать, поддержать ее внешнее и внутреннее давление, чтобы повалить эту систему, — говорит в эфире интернет-канала «Исландия» ранее осужденный за терроризм и весьма популярный на Украине "режиссер" Олег Сенцов, — Нужно давить, нужно с ними воевать, а не договариваться… Нам нужно это поддерживать и делать, чтобы вообще систему сломать, Российскую Федерацию в том виде, в котором она есть сейчас. Эта недоимперия должна быть еще расколота на более маленькие государства».

Военный обозреватель о психологическом фронте борьбы Украины с Россией Александр Турчинов в интервью «BBC News Украина»: «Не думаю, что Навальный — большой друг Украины. Но он наш союзник, потому что он, как и мы, борется с режимом Путина. И ослабление и свержение этого режима в любом формате — в интересах Украины. Поэтому я смотрю на Навального как на союзника. Потому что враг нашего врага — наш союзник. Россия — это колосс на глиняных ногах. И рано или поздно — хочется верить, что не очень поздно, — режим Путина свергнут».

Подобных пафосных цитат можно приводить десятки, но истина состоит в том, что прямое столкновение с Россией для киевского режима окажется смертельным. Значит, он будет продолжать подличать в удобных для себя вариантах: с одной стороны — необъявленная диверсионная, террористическая и пропагандистская война против Российской Федерации, с другой — тотальное уничтожение любого русского влияния внутри Украины. Если Россия не отвечает на террористические вылазки — значит, она «колосс на глиняных ногах» (и это используется в антирусской пропаганде), если не заступается за своих — значит, эгоистична и труслива, и это деморализует тех, кто еще пытается сопротивляться.

По сути, уже сейчас русскоязычные граждане Украины низведены до положения людей второго сорта, а Конституционный суд Украины подтвердил, что «русскоязычные граждане Украины не представляют социальной единицы как группа, которая имеет право на юридическую защиту как этническая или языковая единица, но является политическим конструктом». Даже президенту Зеленскому во время исполнения своих служебных обязанностей официально запрещено общение на своем родном языке с людьми, для которых русский язык тоже является родным.

Псы войны. Что делать с нацистской Украиной

«"Дожидаться появления вменяемого руководства" в стране под внешним управлением можно бесконечно долго. Точнее, ровно до тех пор, пока внешний управляющий по тем или иным причинам не выйдет из проекта. А зачем это ему?— спрашивает одесский журналист Юрий Ткачев. — В отличие от Афганистана, куда США вкладывали деньги, на Украине они их зарабатывают. Не существует ни одной причины, по которой США сейчас могли бы хотеть освободить Украину».

Терпеливо дожидаться в таких условиях «благоприятных условий», а не создавать их — значит подарить киевскому режиму необходимое время для завершения процесса т. н. «деколонизации», а на самом деле — крупнейшего в новом веке этноцида миллионов русских людей. Семь лет ждем — много выждали?