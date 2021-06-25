Владимир Зеленский продолжает раздавать интервью. Очередное он дал в четверг, 24 июня, телеканалу «1+1» Игоря Коломойского. В беседе Зеленский отчасти раскрыл суть так называемого плана «Б» по Донбассу, коим новая команда долго интриговала публику

Итак, Зеленский произнес заветное слово «стена». То есть он возвращается к старому проекту Арсения Яценюка отгородиться от народных республик посредством возведения чего-то вроде укрепленного забора с колючей проволокой. Этот вариант будет использован в случае, если не удастся достичь мира на основе Минских соглашений.

Но украинская власть уже давно отказалась от мирного урегулирования по этим соглашениям, так что будем считать «стену» рабочей идей, которую, видимо, команда Зеленского попытается реализовать. «Я устал договариваться»: Зеленский признался, что использует СНБО как «оружие» © president.gov.ua

Зеленский уверен, что таким образом он смешает карты Москве и вынудит ее пойти на некие уступки. Но я, честно говоря, вообще не понимаю, как изгородь может повлиять на ход событий.

«Стена» — это выход из Минских соглашений, поскольку она представляет собой отказ от всяких договоренностей с республиками, предусмотренных этим документом. Это означает, что Запад постепенно начнет снимать санкции с России, поскольку не она будет являться виновником срыва мирных переговоров.

Проект огораживания республик украинский президент намерен вынести на референдум. Представим, что большинство проголосовало «за» и дело пошло. Прощайте антироссийские санкции, Москва — триумфатор.

Кстати, на месте правых украинских радикалов я бы призадумался: не работает ли Зеленский против Украины в пользу России? А как иначе объяснить такой провальный по всем параметрам план, который дает России очевидные преференции?

Если большинство проголосует «против», сохранится статус-кво. То есть ситуация не изменится ни на йоту. Все то же напряжение на линии соприкосновение, ежедневные обстрелы Донбасса, гибель военнослужащих по обе стороны.

В общем, очередной вариант разрешения конфликта оказался бессмысленной пустышкой, что в целом весьма характерно для нынешнего украинского президента.

Я вообще сильно сомневаюсь, что план реально начнут реализовывать, скорее всего, он останется на бумаге как свидетельство суесловия Зеленского. Это далеко не первый проект, который был им торжественно оглашен, а потом забыт. Зеленский заявил, что он предупредил Лукашенко о «вагнеровцах» © пресс-служба президента Украины

Зеленский дал понять, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на второй срок, причем заявил при этом, что конкурентов у него нет. Как ни странно, отчасти это действительно так.

Зеленский, согласно опросу Центра Разумкова, удерживает лидирующие позиции в президентском рейтинге. У него 32% , дальше с большим отрывом идут Петр Порошенко с 17%, Юрий Бойко с 13%, Юлия Тимошенко с 10%.

Но в целом Зеленский продолжает терять рейтинг, поэтому его амбиции на следующую каденцию не кажутся прочными и основательными.

Глава украинского государства не считает, что на встрече Владимира Путина и Джо Байдена глава Белого дома, что называется, «сдал» Украину, в чем уверены многие украинские политики. Он говорит, что перспективы вступления Украины в НАТО не обсуждались, хотя Путин на пресс-конференции заявил обратное, указав, что этого вопроса коснулись мельком.

И обсуждать там нечего. Кстати, после заявления Байдена, что Украина не соответствует натовским стандартам и ей пока рано думать о членстве в Североатлантическом альянсе, Зеленский явно изменил отношение к вопросу. В интервью он сказал, что вступление — не самоцель, главное — добиться более весомой поддержки от Запада. Нужны деньги и оружие.

Кто бы сомневался.

Еще один провальный момент в политической деятельности президента Украины — это попытка организовать встречу с Владимиром Путиным. По словам Зеленского, это обсуждается на уровне администрации, отрабатывается адженда (повестка). Это слово в последнее время Зеленский вставляет куда надо и не надо, видимо, завороженный его заморским звучанием.

Разумков поспорил с Зеленским о референдуме по Донбассу © rada.gov.ua

Подводя итоги очередного интервью, я бы сказал, что его можно было не давать. Бессодержательная и по большей части лживая говорильня едва ли дала украинским гражданам какие-то новые и смелые смыслы.

По каждому пункту этой продолжительной беседу (без исключений) Зеленский наговорил форменной чепухи. Впрочем, это основополагающее свойство всего украинского политического дискурса. Значит, надо соответствовать.