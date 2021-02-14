Не секрет, что с приходом команды Байдена ястребы в киевских коридорах заметно оживились. Ситуация в украинской экономике дошла до такой степени деградации, что у некоторых возникает соблазн закрыть неудачный проект через военный конфликт, с личным последующим бегством на Западе и дальнейшим спокойным существованием

Единственный вариант более или менее успешного противостояния — втягивание Запада в вооружённый конфликт на стороне Украины (не считать же за реальность планы победы Киева над ядерной державой в прямом военном столкновении). Министр инфраструктуры Украины Криклий уже договорился до того, что пригласил авиацию НАТО к вторжению в воздушное пространство над Крымским полуостровом: «Мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобному». Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Экс-глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Георгий Крючков в комментарии «Политнавигатору» отметил: «Криклий пытается выслужиться перед американцами, пытается нагнетать ситуацию чтобы вспыхнула война. Страна разваливается, у власти ничего не получается, и в таком случае списать свои неудачи можно на войну. Поэтому пытаются нагнетать ситуацию, и это действительно может обернуться взрывом».

В рамках мероприятий по зачистке тыла ведётся активная работа по укрощению строптивых и снова зазвучали речи о создании концлагерей. «В правовом, демократическом государстве во время Второй мировой войны всех граждан Америки японского и немецкого происхождения отправили в лагеря. Война имеет свои законы, — в эфире «Украина 24» говорит влиятельный украинский политик и бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко. — Говорить в этом случае о свободе слова, о демократии… У нас нет демократии». То есть можно действовать энергично и безоглядно.

В эфире телеканала «Прямой» экс-заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука настаивает на необходимости под предлогом «угрозы государству» лишения гражданских прав нелояльных майданному режиму. «Вспомним опыт введения института неграждан, — приводит в пример Тука дискриминационную практику в странах Прибалтики. — Я абсолютно поддерживаю такую позицию… Если для того, чтобы сохранить собственную страну, необходимо идти на какие-то шаги, которые не одобряют те или другие учреждения, то извините — речь идёт о жизни страны и государства, как института». Владимир Корнилов: Чтобы зачистить оппозицию Зеленскому нужна война © РИА Новости, Владимир Трефилов

Собственно, и позиция господина Зеленского в последнее время значительно ужесточилась, что проявилось, в частности, в закрытии трёх оппозиционных каналов. «Тройка этих каналов содержала говорящие армии, которая вас зомбировала. Говоря, что власть забрала у них землю. Говоря, что власть устроила тарифный геноцид», — пояснил свою позицию господин Зеленский. То есть запланированная распродажа земель (согласно «закону о земле») или чудовищный рост тарифов людям приснились.

При этом МВФ снова настаивает на увеличении тарифного гнета: стоимость газа для населения в 2021 году должна вырасти на 20%, в 2022 году — на 10%. В 2023-2024 годах прогнозируется рост тарифов на 5% ежегодно. Следовательно, вслед за ростом тарифов на газ автоматически повысятся тарифы на централизованное отопление и горячую воду. В 2021 году рост составит 16-18%, в 2022-м — 6-9%, а в 2023-2024 годах —от 3 до 5%. Также прогнозируемо вырастут цены на электроэнергию — в 2021 году на 43%, в 2022 19%, а 2023-2024 по 15%.

А ежели кто категорически это не одобряет, и власть в самоубийственном курсе не поддерживает, так что — концлагеря и лишение гражданства? Или уличное правосудие при помощи ручных неонацистов? Вот известный убийца и неонацист Сергей Стерненко призвал создать базу данных на журналистов закрытых Зеленским телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne: «Есть мысль создать реестр всех, кто помогал вести против нас информационную войну, и распространить эти данные среди широкой общественности, чтобы пропагандистам было сложнее найти себе новую работу». Стерненко создает аналог «Миротворца» для «пропагандистов Медведчука» © Facebook, Сергій Стерненко

И это вдобавок к длинному перечню официально преследуемых и пресловутому «чёрному списку» сайт «Миротворец», который украинское правительство отказывается заблокировать — даже невзирая на прямые призывы Европарламента и многочисленных правозащитных организаций. Без аппарата террора майданный режим недееспособен.

А пока суть да дело, на оппозиционеров охотятся Нацкорпус, С-14 и прочие неонацисты на госдовольствии. Их главная задача — в ожидании решающей команды от заокеанской метрополии — подавлять любые призывы к примирению на основе разумного компромисса, и муштровать пушечное мясо для своих хозяев.

«Благодарен и представителям гражданского общества — за то, что абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО, — приветствует сторонников закрытия оппозиционных телеканалов на своём официальном Telegram-канале господин Зеленский. — Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества. Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ». Иначе говоря, политика подавления, запретов и милитаризации будет продолжена.

В том, что за этим угадывается воля Соединённых Штатов и ее планы на Украину в геополитической схватке с Россией, согласны практически все эксперты. О планах администрации Байдена демонтировать Минские соглашения рассуждает известный эксперт майданного пула Олег Жданов: «Это план новой администрации США по давлению на правящую российскую элиту в рамках реинтеграции временно оккупированного Донбасса. Мы тоже выгодополучатели — в новом формате переговоров, который, по некоторым данным, может проходить в Варшаве, есть шансы признать РФ стороной конфликта. В нормандском формате этого сделать не получается. Не поддерживают Франция и Германия. Боятся признать войну России с Украиной, давят на „внутренний конфликт". Если же в процесс входят США и Польша, оба будут стоять на том, что сторона конфликта — РФ. Никаких ополченцев, боевиков, армейских корпусов ЛДНР. А именно Россия — страна-агрессор». Со всеми вытекающими из того последствиями.

Экс-депутат Рады и владелец телеканала «Наш» Евгений Мураев полагает, что конфликт на Донбассе в стадии разморозки: «То, что мы сейчас видим, означает, что холодная война между США и РФ переходит в горячую фазу. И, к сожалению, Украина, которая давно стала колонией США, не будет нейтральной в этом конфликте, а становится передовой. Решение по Украине уже принято, и каждому из нас сейчас нужно переживать из-за того, что нас ведут на войну и воевать будут нашими руками». Николай Злобин об интересах России, США и ЕС в Украине © РИА Новости, Нина Зотина

Оппозиционный политик и популярный блогер Анатолий Шарий считает, что запрет телеканалов и почти одновременная проверка боеготовности ВСУ — звенья одной цепи. «"Защитив тыл" с помощью цензуры, Зеленский поручил начать инспекцию подразделений ВСУ на Донбассе, чтобы установить их готовность к выполнению заданий военного руководства, а также определить факторы, негативно влияющие на боеспособность подразделений. Мы же предупреждали еще в прошлом году, что режим к большой войне готовится? Надо было только дождаться отмашки высшего начальства»,.

Украинский политический эксперт и общественный деятель Александр Скубченко: «Страна поляризуется. Пламя ненависти всё ярче. Риторика самого Зеленского уже очень далека от мирной, а в его окружении — всё влиятельнее и активнее "партия войны". Война при "президенте мира", который "я никогда и ни за что", всё более реальна… Война всё спишет — все недовольства и протесты. Ведь надо же в бой! За Байдена! За Америку! Свой Рубикон к войне Зеленский уже перешёл. Или его "перешли", но это уже не важно».

Нам не дано предугадать, насколько восток Украины близок к новой фазе войны, но эта возможность ощущается вполне отчетливо. Однако без команды дедушки Джо не начнут — его разнос Порошенко за самостоятельно устроенную тогдашним президентом Украины провокацию в Керченском проливе в Киеве помнят. Байден же примет решение исключительно исходя из своих политических приоритетов. Если, конечно, он вообще ещё понимает и помнит, где та Украина находится.