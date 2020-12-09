Человека, который накануне грядущего безденежья начал бы транжирить остатки сбережений на бессмысленные побрякушки, окружающие сочли бы как минимум безответственным

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

2021 год обещает стать ещё более сложным в экономическом отношении, нежели год уходящий. Так, глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли на специальном заседании ООН по проблеме пандемии коронавируса заявил, что в следующем году человечество может получить огромную гуманитарную катастрофу, вызванную голодом из-за финансовых проблем многих стран, а число голодающих возрастет до 270 миллионов. Дословно — год «будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы наблюдаем сейчас».

В такой ситуации руководителям государств приходится действовать очень внимательно и осторожно, сосредотачиваясь прежде всего на решении и упреждении проблем собственных стран. Но «прогрессивная общественность», как это водится не только на Украине, но и в России, желает лицезреть только свои хотелки, а весь мир должен крутиться вокруг их желаний.

Новые «несуны». По следам украинских «активистов» © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

А существует окружающая реальность, и реальность эта довольно мрачная. Ныне живущие на Украине поколения обречены сражаться за выживание, ибо социальные институты и гарантии «революционеры» с энтузиазмом разнесли вдребезги. Всё, к чему прикоснулась «революция гидности», превращается в помои, хотя для кого-то и помои деликатес. Пандемия коронавирусной инфекции лишь обнажила и окончательно разоблачила антисоциальную суть Майдана и всех его многочисленных «реформ» — вроде пресловутой «медицинской».

Люди борются за выживание в самых жутких условиях. Так, в больницах города Николаева, как сообщал киевский сайт «Обозреватель», больные COVID-19 пользовались кислородными масками по очереди, и если кто-то задерживал маску, дело доходило до рукопашной. Одновременно в Сети появились фото из одесской больницы №5, где пациенты умирали от нехватки кислорода, а мёртвые тела часами лежали в одной палате с живыми, и подлинность этих фото руководство больницы было вынуждено признать. При этом российская вакцина, которая могла бы спасти десятки тысяч человеческих жизней, по политическим причинам официальным Киевом закупаться не будет, потому что цена жизни на Украине — ноль.

Спасти в себе Человека. Украина в сумерках разума © CC0, Pixabay Зеленскому и премьеру Шмыгалю не какие-нибудь паникеры и «активисты Майдана», но бывший директор Запорожской АЭС Владимир Бронников и бывший директор Ровненской АЭС Владимир Коровкин, то есть специалисты, отлично понимающие грозящую Украине опасность.

Однако в большой геополитической игре задача Украины не жить, но вымирать. Страну с безумным правительством и обреченным населением ее истинные хозяева планируют использовать как огромный «джихадомобиль», так чего же мы удивляемся, что соседи от Украины отгораживаются, образно выражаясь, противотанковым рвом. Сегодня каждый сам за себя, тем более что все предыдущие предложения «быть вместе» украинскими правителями с презрением отвергнуты. И если верить социологии, украинский народ во многом с ними согласен — он хочет в Европейский союз, а не в «Таежный». И Донбасс вернуть исключительно на своих условиях.

Завравшиеся и очень опасные: война в обмен на комбикорм © пресс-служба президента Украины Евгений Копатько, сейчас «происходит милитаризация политического сознания части украинского общества и подъем той части людей, которые выступают за силовой сценарий». Копатько подчёркивает: «Украинская социология говорит о том, что народ Украины не готов на мирное решение конфликта на Донбассе, общественное мнение не подготовлено, население к этому не готово, но готово к войне. Уровень милитаризации достаточно высок, потому что коронавирус притупляет страх и сознание».

Причём возможная война за Донбасс и Крым, к которой настойчиво подталкивают Киев (в том числе и собственная «партия войны»), носит не воссоединительный характер, а жестко завоевательный, что не раз подчёркивалось многочисленными высказываниями уполномоченных лиц о необходимости «изгнания», «поражения в гражданских правах» и заключения в концлагеря жителей мятежных регионов.

В таком же духе неоднократно высказывались и трубадуры национальной «интеллигенции» — Юрий Андрухович, Остап Дроздов, Василий Шкляр и прочие. «Потеря Крыма и Донбасса — также положительное изменение. Это самые регрессивные регионы с совковым населением, которые сдерживали движение вперед. Украина без Крыма и Донбасса — значительно сильнее и имеет больше шансов на успех», — ещё в 2015 году говорил профессор университета Ньюарка и представитель галичанской «дияспоры» Александр Мотыль.

И он же откровенно поведал об истинной причине поддержки Запада нынешней постмайданной Украины: «Запад солидно экономически поддерживает Украину. Это будет продолжаться, потому что стало вопросом геополитического противостояния с Россией». А впереди, как уже сказано, планету ждут нелегкие времена, когда государства вынуждены будут выживать в одиночку, либо в составе неких альянсов. Украинское государство свой выбор сделало и даже внесло в Конституцию.

В свою очередь, накануне грядущих времён Россия осознанно превращается в государство-крепость: идет внутренний аудит и мобилизация ресурсов, сокращается импорт и число гастарбайтеров, почти каждый день идут задержания коррупционеров, ужесточается редакция закона о национализации элит, происходит выдавливание и маргинализация очевидных иноагентов. И где в этих оборонительных редутах место Украине?

Семь лет ее уговаривали, а ныне ситуация коренным образом изменилась — идёт подготовка к глобальному кризису, не исключающая решимость использовать все средства для защиты от Российской Федерации. В подобных условиях любые разговоры о компромиссе с бандеровщиной могут только деморализовать — на войне как на войне.

Внутри крепости Россия сосредотачивается и занимается собственными стратегическими проектами: перевооружением, диверсификацией экономики, совершенствованием транспортной инфраструктуры, развитием цифрового кластера. В общем, тем, что поможет выжить завтра самой России. Лишних денег на Украину в условиях всемирного обвала экономики нет и не предвидится, и это факт, который не зависит от личного мнения автора статьи.

Ещё, полагаю, и опыт воссоединения Крыма многому научил российские элиты, за четверть века отвыкшие от реалий далеко ушедшей своим путём Украины. Поразительная неэффективность местной бюрократии, ее прожорливость и фактическая неспособность энергично подтянуться к общероссийскому уровню должны были остудить пыл даже самых рьяных сторонников немедленного воссоединения Украины с Россией. Русский народ может быть единым этносом в двух государствах, но системы хозяйствования у этих государств разные. Нынешняя Украина — это даже не российские девяностые, это что-то другое. И Боливар российской экономики, очевидно, не вынесет двоих.

На данный момент, согласно подсчетам МВФ, годовой доход на душу населения на Украине составил $3424, а в в России — $9972 в год, причём главным источником инвестиций на Украине являются переводы «заробитчан». В таких условиях попытаться подтянуть к своему уровню жизни чудовищно убыточное, большое, многонаселённое государство означает заведомо утопить собственное. При этом и благодарности ждать не приходится: характерная для украинцев жажда чуда — хоть от Запада, хоть от России — никуда не делась.

Так что не верьте украинской пропаганде, будто кто-то собирается поработить «освобожденный Майданом» народ Украины. Планирование базируется на предсказуемости, логике, имеющихся ресурсах и поставленных целях. Цель Украины — стать иностранным военным плацдармом, потому планировать на длительный срок любым элитам здесь смысла нет. Понимающие не строят здесь современных больших производств, оставляя наиболее вредные; выращивают сельхозкультуры, под которые жаль убивать собственные земли; уничтожают леса, которые берегут у себя, и т.д.

А Россия, как и другие ответственные страны, готовится к экономической (и не только экономической) обороне по своему периметру, предполагает тратить ресурсы на собственные цели и собственное выживание. Время прекраснодушных уговоров «давайте спасаться вместе» прошло. Лишние рты, увы, никому не нужны.