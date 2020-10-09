Они хотели войны — как цемента для молодой государственности, и идеология украинского национализма целое столетие живописует им главного врага — злобного «москаля». Задолго до 2014 года к войне готовились в специальных лагерях боевиков-националистов, напичкивали общество человеконенавистнической идеологией, системно готовили пропагандистскую обслугу.
Они хотели войну — и войну получили.
Теперь хотят, чтобы она продолжалась вечно: и в военном измерении, и в политическом. Только война и окружающая ее истерия легитимизирует власть проходимцев, в кратчайший по историческим меркам срок доведших богатейшую территорию до состояния нищеты и попрошайничества. Пролитие чужой крови для них вопрос спасения собственной шкуры.
«Россия окажется такой же, она никуда не денется, — заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, — Соответственно, мы должны или настраиваться на вечную войну, физическую, военную войну, или мы должны настраиваться на вечное политико-экономическое, культурное противостояние… То есть, глобально конфликт России и Украины никуда не денется».
Стоит ли после этого удивляться, что Минский мирный процесс фактически умер? Ведь изначально было понятно — переговоры не более, чем уловка.
«Это была логика деэскалации, а потом просто отыграть и, конечно, выиграть время, — признаётся бывший руководитель МИДа Павел Климкин. — Конечно, мы это время выиграли с точки зрения строительства и усиления армии, усиления наших позиций и построения нашей дальнейшей коалиции против России».
После страстно ожидаемой ими большой войны, «патриоты» планируют зачищать захваченные территории России и уничтожать всех неугодных. Интернет-ресурс «ПолитНавигатор» публикует фрагмент выступление одной из культовых фигур украинского «патриотического» лагеря Елены Белозерской — активистки запрещённого в РФ «Правого сектора», военнослужащей морской пехоты ВСУ, командира огневого взвода САУ.
«За землю не платят нефтью, за землю платят землёй, а за кровь платят кровью, — проповедует Белозерская своим почти двадцати тысячам подписчикам. — Будет четвёртая мировая война, которую Россия проиграет, и тогда украинцы пойдут зачищать Кубань, Ростов и так далее. Потому что больше некому, потому что остальные пострадавшие от России народы, такие как поляки, грузины, финны, или уже забыли русский язык, или говорят с очень сильным акцентом. Украинцы пойдут — и внешне не отличаются, и язык хорошо знают… Однако, конечно, сама Украина это вряд ли потянет, мы это будем делать в коалиции с другими странами».
Как видим, должности карателей, охранников и стукачей уже зарезервированы.
Воздушное прикрытие расходного материала будут обеспечивать союзники нынешнего режима, о чем с восторгом сообщают пастве
украинские военные аналитики. Например, эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в комментарии Радио «Свобода» говорит, что тренирующиеся в воздушном пространстве Украины «американские самолеты отрабатывали, в том числе, пуски по местам на юге России, где часто бывает президент России Владимир Путин».
А в статье «Украина готовится к освобождению территорий силовым путём. Итоги военных учений «Об'єднані зусилля-2020» на том же информационном ресурсе военный эксперт Олег Жданов утверждает: «Проведение таких учений — это демонстрация возможностей и демонстрация России того, что мы готовимся к освобождению наших территорий, в том числе силовым путем. Стратегические бомбардировщики В-52 имитировали заход на бомбарирование объектов не территории Крыма».
Карго-культ воинственных аборигенов вполне объясним, поскольку собственная авиация распродана либо уничтожена.
«Мы продали, просто продали 141 вертолет Ми-24, боевой, около ста Л-39, это те самолеты, на которых должны летать курсанты. Продавали Су-24, Су-27 <…> у нас в 95-м году было 184 Ил-76, осталось три, — в эфире телеканала ZIK с горечью рассказывает летчик-испытатель первого класса Александр Лиходид, — Всё это нужно менять, а менять нечем».
Однако «патриотам» неудержимо хочется наступать, изгонять и зачищать. Особенно их вдохновляют события в Нагорном Карабахе, где поддержанная и модернизированная Турцией азербайджанская авиация помогает прогрызать мощные наземные укрепления армян. Официальная поддержка Киева борьбы за «территориальную целостность Азербайджана» делает эти восторги особенно патриотическими и соблазнительными.
В частности, депутат Рады от правящей партии «Слуга народа», бывшая крымчанка Лиза Богуцкая написала пост, в котором провела параллели между грядущим «освобождением» Крыма и нынешними событиями в Нагорном Карабахе, и похожих комментариев в украинском информационном пространстве сотни.
Они хотят воевать, потому что в случае победы останутся при власти, а в случае поражения сбросят с себя абсолютно не нужную им ответственность за прошлые преступления и сбегут.
Пока же зарабатывают на будущее как могут: отправляя в армию некачественное вооружение, разворовывая и списывая боеприпасы, расхищая солдатское довольствие и занимаясь показухой. Во время проведения на территории Украины очередных учений с натовцами, полковник ВСУ Святослав Стеценко выставил в соцсети две фотографии из одной и той же армейской столовой: как кормят солдат в обычное время — и как, ежели рядом воины-побратимы из НАТО.
«Угадайте с трёх раз, на какой фотографии завтрак украинского солдата во время совместных учений с американцами, а на какой — обычный его завтрак», — проиллюстрировал полковник Стеценко радикальные различия в рационе аборигенов, когда приезжают белые хозяева.
Племенная верхушка радуется жизни, даже когда скорбит вся страна. Скажем, 26 сентября, во время национального траура по летчикам и курсантам, разбившимися на АН-26 сорокалетней давности, один из зачинщиков войны на Донбассе Петр Порошенко шумно отпраздновал свой 55-летний юбилей — в роскошном киевском ресторане Not Only Fish с шикарном салютом, который был виден во многих районах столицы.
Воистину: кому война и траур, а кому прибыль и веселье.
Конечно, они будут хотеть войны и пресекать все попытки к миру, что и произошло в случае с первым премьер-министром независимой Украины Витольдом Фокиным, которого — видимо, по недоразумению — включили в группу украинских переговорщиков в Минске. Он «имел наглость» заявить, что у Украины нет войны с Россией, а Кремль хочет только выполнения Минских соглашений.
За свои компромиссные миролюбивые высказывания почти 88-летний Витольд Фокин был подвергнут травле в прессе, допросу в Раде, с позором отправлен в отставку.
Украинскому истеблишменту кровь из носу нужен не мир, а война. Они уже и в Минск на переговоры не хотят ездить.
«Там и чаю с "Новичком" выпить можно, — в интервью «Обозревателю» поведал член украинской делегации Сергей Гармаш. — Знаю, среди бывших членов нашей делегации были разговоры, что после возвращения из Минска они, как правило, ещё долго себя плохо чувствовали… Некоторые считали, что их там травят».
Полагаю, даже окуривают — правда, не в Минске. Недаром в Херсонской области (неподалёку от села Правые Солонцы) действующие военнослужащие ВСУ и ветераны «АТО» вырастили огромную плантацию высококачественной марихуаны; товар поставляли, в том числе, и в действующую армию. Слабоумие и отвага — характерные черты истинного «патриота».
А что остальные 75% населения, которые на президентских выборах голосовали за мир и которых Зеленский предал? В сентябре 2020 «хорошо» или «очень хорошо» относилось к России 42% украинцев, «плохо» или «очень плохо» тоже 42%, ещё 16% не определились (вероятно, осторожничают в условиях царящей вокруг милитаристской истерии). И это после почти семи лет непрерывной антирусской пропаганды!
Причем отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на Западе Украины положительно относятся к России 30%, в Центре — 38%, на Юге — 52%, на Востоке — 56% (новые данные совместного исследования КМИС и Левада-Центра).
К большому недовольству стервятников, народ Украины самоубиваться ради банкетов Порошенко не спешит, как и самолично воевать россиянами. И чем дальше на восток страны, тем больше разума демонстрируют жители, тем меньше милитаристский угар. Согласно результатам опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова, на западе страны доля тех, кто возлагает на Россию ответственность за начало войны, составляет 92%, в центральном регионе — 70%, а в южном уже 36%, в восточном — 29%.
Одновременно доля тех, кто считает ответственными за войну именно на украинское правительство и местных олигархов, на Востоке Украины самая высокая — 44%, на Юге — 25%, в Центре — 16%, на Западе — только 2%. На кого опирается воинственный майданный режим вполне очевидно. Потому война против русского языка, русского слова, русской культуры на Юге и Востоке Украины имеет для «партии войны» решающее, военно-стратегическое значение.
Эта публика до сих пор с ужасом вспоминает дни «Русской весны» 2014 года, когда жители городов Юга-Востока массово протестовали против майданного госпереворота и смело выступали за братский союз с Россией. Так недавно в эфире «4 канала» лидер киевского отделения «Нацкорпуса» Сергей Тамарин вспоминал как относились к националистам-майданщикам простые харьковчане.
«Этот период для меня был страшнее, чем война. Потому что, выходя из подъезда, ты понимаешь, что 99 процентов твоих друзей откровенные пророссийские сепаратисты и ватники», — ужасается ультраправый «патриот».
Кто к кому ввалился и чья это земля понимают даже их хозяева, периодически высаживающиеся из крылатых машин, секрет изготовления которых воинственными туземцами оказался утрачен. Официальный твиттер Министерства обороны Великобритании сопроводил новость о высадке парашютистов в Николаевской области (в рамках упомянутых учений «Объединённые усилия 2020») фоторепортажем, озаглавленным «Мы высадились на заднем дворе России».
Они хотят войны, чтобы русскоязычные воевали друг с другом — вплоть до полного взаимоистребления. Только одни будут воевать за Россию и русский язык, а другие против неё и своего же русского языка. А дальше придут «расово-правильные» каратели, охранники концлагерей и стукачи и начнут грабить трупы. Дадим ли мы им эту возможность — завит от нас.