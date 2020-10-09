Существующий на Украине режим идеологически подпитывает уверенность, что каркас государственности лучше всего держит пролитая во имя нее человеческая кровь. И чем больше крови прольётся — тем сильнее сплоченность повязанных одной кровью подельников

Они хотели войны — как цемента для молодой государственности, и идеология украинского национализма целое столетие живописует им главного врага — злобного «москаля». Задолго до 2014 года к войне готовились в специальных лагерях боевиков-националистов, напичкивали общество человеконенавистнической идеологией, системно готовили пропагандистскую обслугу.

Они хотели войну — и войну получили.

Зоонацизм. Вчерашние люди и «новый порядок» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Россия окажется такой же, она никуда не денется, — заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, — Соответственно, мы должны или настраиваться на вечную войну, физическую, военную войну, или мы должны настраиваться на вечное политико-экономическое, культурное противостояние… То есть, глобально конфликт России и Украины никуда не денется».

Стоит ли после этого удивляться, что Минский мирный процесс фактически умер? Ведь изначально было понятно — переговоры не более, чем уловка.

«Это была логика деэскалации, а потом просто отыграть и, конечно, выиграть время, — признаётся бывший руководитель МИДа Павел Климкин. — Конечно, мы это время выиграли с точки зрения строительства и усиления армии, усиления наших позиций и построения нашей дальнейшей коалиции против России».

Раздвоение нации. О национальной гордости майданороссов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Елены Белозерской — активистки запрещённого в РФ «Правого сектора», военнослужащей морской пехоты ВСУ, командира огневого взвода САУ.

«За землю не платят нефтью, за землю платят землёй, а за кровь платят кровью, — проповедует Белозерская своим почти двадцати тысячам подписчикам. — Будет четвёртая мировая война, которую Россия проиграет, и тогда украинцы пойдут зачищать Кубань, Ростов и так далее. Потому что больше некому, потому что остальные пострадавшие от России народы, такие как поляки, грузины, финны, или уже забыли русский язык, или говорят с очень сильным акцентом. Украинцы пойдут — и внешне не отличаются, и язык хорошо знают… Однако, конечно, сама Украина это вряд ли потянет, мы это будем делать в коалиции с другими странами».

Как видим, должности карателей, охранников и стукачей уже зарезервированы.

Воздушное прикрытие расходного материала будут обеспечивать союзники нынешнего режима, о чем с восторгом сообщают пастве

украинские военные аналитики. Например, эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в комментарии Радио «Свобода» говорит, что тренирующиеся в воздушном пространстве Украины «американские самолеты отрабатывали, в том числе, пуски по местам на юге России, где часто бывает президент России Владимир Путин».

«Газовые камеры для мигрантов». Погребинский рассказал, как украинское государство поддерживает нацизм © Владимир Трефилов Олег Жданов утверждает: «Проведение таких учений — это демонстрация возможностей и демонстрация России того, что мы готовимся к освобождению наших территорий, в том числе силовым путем. Стратегические бомбардировщики В-52 имитировали заход на бомбарирование объектов не территории Крыма».

Карго-культ воинственных аборигенов вполне объясним, поскольку собственная авиация распродана либо уничтожена.

«Мы продали, просто продали 141 вертолет Ми-24, боевой, около ста Л-39, это те самолеты, на которых должны летать курсанты. Продавали Су-24, Су-27 <…> у нас в 95-м году было 184 Ил-76, осталось три, — в эфире телеканала ZIK с горечью рассказывает летчик-испытатель первого класса Александр Лиходид, — Всё это нужно менять, а менять нечем».

Однако «патриотам» неудержимо хочется наступать, изгонять и зачищать. Особенно их вдохновляют события в Нагорном Карабахе, где поддержанная и модернизированная Турцией азербайджанская авиация помогает прогрызать мощные наземные укрепления армян. Официальная поддержка Киева борьбы за «территориальную целостность Азербайджана» делает эти восторги особенно патриотическими и соблазнительными.

В частности, депутат Рады от правящей партии «Слуга народа», бывшая крымчанка Лиза Богуцкая написала пост, в котором провела параллели между грядущим «освобождением» Крыма и нынешними событиями в Нагорном Карабахе, и похожих комментариев в украинском информационном пространстве сотни.

«Жидобандеровцы» на марше. Двойные стандарты украинского нацизма © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Пока же зарабатывают на будущее как могут: отправляя в армию некачественное вооружение, разворовывая и списывая боеприпасы, расхищая солдатское довольствие и занимаясь показухой. Во время проведения на территории Украины очередных учений с натовцами, полковник ВСУ Святослав Стеценко выставил в соцсети две фотографии из одной и той же армейской столовой: как кормят солдат в обычное время — и как, ежели рядом воины-побратимы из НАТО.

«Угадайте с трёх раз, на какой фотографии завтрак украинского солдата во время совместных учений с американцами, а на какой — обычный его завтрак», — проиллюстрировал полковник Стеценко радикальные различия в рационе аборигенов, когда приезжают белые хозяева.

Племенная верхушка радуется жизни, даже когда скорбит вся страна. Скажем, 26 сентября, во время национального траура по летчикам и курсантам, разбившимися на АН-26 сорокалетней давности, один из зачинщиков войны на Донбассе Петр Порошенко шумно отпраздновал свой 55-летний юбилей — в роскошном киевском ресторане Not Only Fish с шикарном салютом, который был виден во многих районах столицы.

Воистину: кому война и траур, а кому прибыль и веселье.

Конечно, они будут хотеть войны и пресекать все попытки к миру, что и произошло в случае с первым премьер-министром независимой Украины Витольдом Фокиным, которого — видимо, по недоразумению — включили в группу украинских переговорщиков в Минске. Он «имел наглость» заявить, что у Украины нет войны с Россией, а Кремль хочет только выполнения Минских соглашений.

За свои компромиссные миролюбивые высказывания почти 88-летний Витольд Фокин был подвергнут травле в прессе, допросу в Раде, с позором отправлен в отставку.

Украинскому истеблишменту кровь из носу нужен не мир, а война. Они уже и в Минск на переговоры не хотят ездить.

«Там и чаю с "Новичком" выпить можно, — в интервью «Обозревателю» поведал член украинской делегации Сергей Гармаш. — Знаю, среди бывших членов нашей делегации были разговоры, что после возвращения из Минска они, как правило, ещё долго себя плохо чувствовали… Некоторые считали, что их там травят».

Обыкновенный нацизм. Переформатирование сознания украинцев в действии © РИА Новости, Мирослав Лужецкий | Перейти в фотобанк

А что остальные 75% населения, которые на президентских выборах голосовали за мир и которых Зеленский предал? В сентябре 2020 «хорошо» или «очень хорошо» относилось к России 42% украинцев, «плохо» или «очень плохо» тоже 42%, ещё 16% не определились (вероятно, осторожничают в условиях царящей вокруг милитаристской истерии). И это после почти семи лет непрерывной антирусской пропаганды!

Причем отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на Западе Украины положительно относятся к России 30%, в Центре — 38%, на Юге — 52%, на Востоке — 56% (новые данные совместного исследования КМИС и Левада-Центра).

К большому недовольству стервятников, народ Украины самоубиваться ради банкетов Порошенко не спешит, как и самолично воевать россиянами. И чем дальше на восток страны, тем больше разума демонстрируют жители, тем меньше милитаристский угар. Согласно результатам опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова, на западе страны доля тех, кто возлагает на Россию ответственность за начало войны, составляет 92%, в центральном регионе — 70%, а в южном уже 36%, в восточном — 29%.

Одновременно доля тех, кто считает ответственными за войну именно на украинское правительство и местных олигархов, на Востоке Украины самая высокая — 44%, на Юге — 25%, в Центре — 16%, на Западе — только 2%. На кого опирается воинственный майданный режим вполне очевидно. Потому война против русского языка, русского слова, русской культуры на Юге и Востоке Украины имеет для «партии войны» решающее, военно-стратегическое значение.

Вырождение как сверхидея: интеллигенция на майданных баррикадах © Facebook, Іван Вербицький Сергей Тамарин вспоминал как относились к националистам-майданщикам простые харьковчане.

«Этот период для меня был страшнее, чем война. Потому что, выходя из подъезда, ты понимаешь, что 99 процентов твоих друзей откровенные пророссийские сепаратисты и ватники», — ужасается ультраправый «патриот».

Кто к кому ввалился и чья это земля понимают даже их хозяева, периодически высаживающиеся из крылатых машин, секрет изготовления которых воинственными туземцами оказался утрачен. Официальный твиттер Министерства обороны Великобритании сопроводил новость о высадке парашютистов в Николаевской области (в рамках упомянутых учений «Объединённые усилия 2020») фоторепортажем, озаглавленным «Мы высадились на заднем дворе России».

Они хотят войны, чтобы русскоязычные воевали друг с другом — вплоть до полного взаимоистребления. Только одни будут воевать за Россию и русский язык, а другие против неё и своего же русского языка. А дальше придут «расово-правильные» каратели, охранники концлагерей и стукачи и начнут грабить трупы. Дадим ли мы им эту возможность — завит от нас.