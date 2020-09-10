В Одессе наконец сумели отбуксировать затонувший танкер Delfi, который потерпел крушение в ноябре прошлого года и с тех пор украшал своим силуэтом один из городских пляжей — обильно загрязняя воду растекающимся мазутом. Эпопея по его подъему заняла целых 293 дня, и, несомненно? должна войти во все книги национальных рекордов, где обычно пишут про самые большие в мире тризубы, сделанные из вареников и арбузов.

Злополучный Delfi стал самым известным одесским судном со времен легендарного революционного броненосца «Князь Потемкин-Таврический». Хотя на самом деле он даже не является полноценным танкером — это обыкновенная нефтеналивная баржа, которая уступает размерами прогулочным теплоходам. В прежние, «совковые» времена ее подняли бы с мели за пару дней, а вся история происшествия ограничилась бы скупой и скучной строкой где-то в подвале местной газеты.

Однако сейчас из подъема Delfi сделали настоящее шоу. Его непосредственно курировало высшее руководство страны, включая президента, премьер-министра и генерального прокурора. Процессом руководил министр инфраструктуры Владислав Криклий, который первым сообщил нации о выдающейся перемоге.

«Delfi покинул пляж «Дельфин. Скучать не будем», — написал Криклий на своей странице в Facebook.

Однако вслед за этим посыпались ироничные комментарии одесситов, которые требуют вернуть танкер обратно. 

Губернатор Одесской области просит премьера признать чрезвычайной ситуацию с танкером Delfi
Губернатор Одесской области просит премьера признать чрезвычайной ситуацию с танкером Delfi
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Ты больше не видишь танкера «Delfi»  на одесском пляже? А он есть! В сердцах одесситов и гостей города!» — пишет одесский блогер Андрей Рюриков.

«Сегодняшний подъём танкера «Delfi» — настоящая трагедия для города. Что теперь обсуждать в кофейнях на Дерибасовской? Где пиариться кандидатам в мэры и муниципальные депутаты? О чём снимать сюжеты сотне скучнейших местных телеканалов? За год танкер стал таким же символом Одессы как Оперный театр, Потёмкинская лестница и памятник Дюку. У нас сегодня навсегда забрали легенду! «Delfi», родненький, вернись на Шаланду — мы одесситы уже скучаем по тебе!» — вторит ему писатель Всеволод Непогодин.

«Пойми, на небесах только и говорят, что о «Delfi». Как он бесконечно прекрасен. О закате у «Delfi»… О том, как солнце, погружаясь в волны у танкера, стало алым как кровь. «Delfi» впитал энергию светила в себя, и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине машинного отделения. А ты? Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был у «Delfi» — спрашивает известный одесский фоторепортер Максим Войтенко.

Он несколько месяцев снимал неудачные попытки оттащить судно подальше от пляжа, и уже привык к аварийной барже, которая по факту превратилась в местную достопримечательность.

А попыток было немало. При этом судно начали поднимать только 18 июля, через восемь месяцев после аварии, когда в Одессе уже давно начался курортный сезон. Деградировавшие портовые службы оказались не в состоянии справиться с этой не самой сложной технической операцией. А предназначенная для этого техника была давно списана на металлолом вместе с основным флотом бывшего Черноморского морского пароходства, который продали еще в девяностых.

Не хватало и компетентных специалистов — они либо вышли на пенсию, либо нашли себе другую работу, покинув страну для заработка. А потому операция по эвакуации баржи раз за разом заканчивалась конфузом.

При попытке поднять приподнять затонувший Delfi неизменно обрывались поддерживающие тросы. Вдобавок, это приводило к разливу топлива, а специальные плавучие заграждения для сбора мазута, которые установили в районе проведения аварийных работ, оказались неэффективны — скорее всего, их просто не сподобились разместить правильным образом на воде.

Очередная неудача. Буксиры вновь не смогли перевернуть затонувший танкер Delfi
Очередная неудача. Буксиры вновь не смогли перевернуть затонувший танкер Delfi
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Аварийно-спасательная операция превратилась в подлинную комедию — на пляж приехал даже президент Владимир Зеленский, однако его присутствие тоже не помогло снять Delfi с мели. Одесситы уже предлагали оставить его навсегда — чтобы обустроить на танкере искусственный остров и открыть там морское казино, с блэкджеком и прочими привлекательными для туристов вещами. Но власть пошла на принцип, постаравшись решить проблему любой ценой. Потому что скандальное судно стало для нее настоящим вызовом — в том числе в политическом смысле. И на Банковой торопились закончить работы до наступления местных выборов, чтобы не усугубить падения своих рейтингов. 

В результате Delfi все же подняли — и теперь на этом сомнительном достижении пропиарятся чиновники всех мастей. Однако печально знаменитое судно уже успело превратиться в знаковый символ современной украинской действительности. Его эпопея засвидетельствовала управленческую некомпетентность украинской власти, помноженную на отсутствие профессиональных кадров и технических средств.

А это не сулит стране ничего хорошего. Ведь если «слуги народа» не могут справиться с решением подобных задач, они никогда не смогут поднять стремительно идущее на дно государство.  