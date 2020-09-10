Одесситы обсуждают эпопею знаменитого судна, которое превратилось в знаковый символ украинского кризиса

В Одессе наконец сумели отбуксировать затонувший танкер Delfi, который потерпел крушение в ноябре прошлого года и с тех пор украшал своим силуэтом один из городских пляжей — обильно загрязняя воду растекающимся мазутом. Эпопея по его подъему заняла целых 293 дня, и, несомненно? должна войти во все книги национальных рекордов, где обычно пишут про самые большие в мире тризубы, сделанные из вареников и арбузов.

Злополучный Delfi стал самым известным одесским судном со времен легендарного революционного броненосца «Князь Потемкин-Таврический». Хотя на самом деле он даже не является полноценным танкером — это обыкновенная нефтеналивная баржа, которая уступает размерами прогулочным теплоходам. В прежние, «совковые» времена ее подняли бы с мели за пару дней, а вся история происшествия ограничилась бы скупой и скучной строкой где-то в подвале местной газеты.

Однако сейчас из подъема Delfi сделали настоящее шоу. Его непосредственно курировало высшее руководство страны, включая президента, премьер-министра и генерального прокурора. Процессом руководил министр инфраструктуры Владислав Криклий, который первым сообщил нации о выдающейся перемоге.

«Delfi покинул пляж «Дельфин. Скучать не будем», — написал Криклий на своей странице в Facebook.

Однако вслед за этим посыпались ироничные комментарии одесситов, которые требуют вернуть танкер обратно. Губернатор Одесской области просит премьера признать чрезвычайной ситуацию с танкером Delfi © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Ты больше не видишь танкера «Delfi» на одесском пляже? А он есть! В сердцах одесситов и гостей города!» — пишет одесский блогер Андрей Рюриков.

«Сегодняшний подъём танкера «Delfi» — настоящая трагедия для города. Что теперь обсуждать в кофейнях на Дерибасовской? Где пиариться кандидатам в мэры и муниципальные депутаты? О чём снимать сюжеты сотне скучнейших местных телеканалов? За год танкер стал таким же символом Одессы как Оперный театр, Потёмкинская лестница и памятник Дюку. У нас сегодня навсегда забрали легенду! «Delfi», родненький, вернись на Шаланду — мы одесситы уже скучаем по тебе!» — вторит ему писатель Всеволод Непогодин.

«Пойми, на небесах только и говорят, что о «Delfi». Как он бесконечно прекрасен. О закате у «Delfi»… О том, как солнце, погружаясь в волны у танкера, стало алым как кровь. «Delfi» впитал энергию светила в себя, и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине машинного отделения. А ты? Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был у «Delfi» — спрашивает известный одесский фоторепортер Максим Войтенко.

Он несколько месяцев снимал неудачные попытки оттащить судно подальше от пляжа, и уже привык к аварийной барже, которая по факту превратилась в местную достопримечательность.

А попыток было немало. При этом судно начали поднимать только 18 июля, через восемь месяцев после аварии, когда в Одессе уже давно начался курортный сезон. Деградировавшие портовые службы оказались не в состоянии справиться с этой не самой сложной технической операцией. А предназначенная для этого техника была давно списана на металлолом вместе с основным флотом бывшего Черноморского морского пароходства, который продали еще в девяностых.

Не хватало и компетентных специалистов — они либо вышли на пенсию, либо нашли себе другую работу, покинув страну для заработка. А потому операция по эвакуации баржи раз за разом заканчивалась конфузом.

При попытке поднять приподнять затонувший Delfi неизменно обрывались поддерживающие тросы. Вдобавок, это приводило к разливу топлива, а специальные плавучие заграждения для сбора мазута, которые установили в районе проведения аварийных работ, оказались неэффективны — скорее всего, их просто не сподобились разместить правильным образом на воде. Очередная неудача. Буксиры вновь не смогли перевернуть затонувший танкер Delfi © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Аварийно-спасательная операция превратилась в подлинную комедию — на пляж приехал даже президент Владимир Зеленский, однако его присутствие тоже не помогло снять Delfi с мели. Одесситы уже предлагали оставить его навсегда — чтобы обустроить на танкере искусственный остров и открыть там морское казино, с блэкджеком и прочими привлекательными для туристов вещами. Но власть пошла на принцип, постаравшись решить проблему любой ценой. Потому что скандальное судно стало для нее настоящим вызовом — в том числе в политическом смысле. И на Банковой торопились закончить работы до наступления местных выборов, чтобы не усугубить падения своих рейтингов.

В результате Delfi все же подняли — и теперь на этом сомнительном достижении пропиарятся чиновники всех мастей. Однако печально знаменитое судно уже успело превратиться в знаковый символ современной украинской действительности. Его эпопея засвидетельствовала управленческую некомпетентность украинской власти, помноженную на отсутствие профессиональных кадров и технических средств.

А это не сулит стране ничего хорошего. Ведь если «слуги народа» не могут справиться с решением подобных задач, они никогда не смогут поднять стремительно идущее на дно государство.