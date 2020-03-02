Угодливая политика господина Зеленского по отношению к националистическому меньшинству даёт свои закономерные результаты – рейтинг правящей партии, подконтрольной ей Верховной Рады, правительства и самого президента летят в тартарары

Для спасения рейтинга приходится сбрасывать балласт в виде непопулярных министров, взывать к избирателям с экранов и обещать, обещать, обещать… Рассказывать о скором мире, о возвращении Донбасса и Крыма, о возрождении экономики и вхождении в объединённую Европу. Но в какой-то момент заклинания действовать перестают. На данный момент, согласно опросам Киевского международного института социологии (КМИС), уже меньше половины (47% украинцев) позитивно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, что на 25% меньше, чем в сентябре, и на 17% меньше, нежели в декабре прошлого года.

К премьер-министру Алексею Гончаруку в феврале положительно относились лишь 8% опрошенных, отрицательно — 33%. По сравнению с декабрем доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 11%, и 44% граждан Украины хотят отставки Гончарука. К Верховной Раде, где верховодит партия «Слуга народа», доверие украинцев тоже падает. Как сообщает тот же КМИС, деятельность нардепов не одобряют 70% опрошенных украинцев: «Оценка действий Верховной Рады по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 16 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет ее работу (с 35% до 19%), и на 21 процентный пункт выросла доля тех, кто не одобряет (с 49% до 70%)». И винить в этом правящей партии приходится только себя: располагая в Раде абсолютным большинством, парламентарии от «Слуги народа» и прочие «патриоты» занимаются майданной болтовнёй, хотя сама Украина нуждается в экстраординарных мерах по ее спасению. Вопрос политического выживания Зеленского. Эксперты о правительственном кризисе на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Словно за спасательный круг, власть хватается за идею продажи земли, хотя, как показывают опросы, на всенародном референдуме 62% украинцев проголосовали бы категорически «против» продажи земли сельхозназначения («за» всего 15%, а 18% не принимали бы участия в голосовании). Причём в период с ноября по февраль доля сторонников продажи земли снизилась с 22% в ноябре до 15% в феврале. Тем те менее, господин Зеленский продажу земли настырно продавливает. Так какой же поддержки он ожидает от своих избирателей?

Наряду с обещанным миром одной из главных фишек Зеленского являлась «борьба с коррупцией». Однако 83% украинцев уверены, что эта борьба на данный момент безуспешна. Действительно, сложилась весьма двусмысленная ситуация: пресса наперебой сообщает о чудовищных злоупотреблениях, власть на каждом шагу говорит, что Порошенко и его соратники «воры», «весна придёт — сажать будем», однако не предпринимается никаких антикоррупционных мер. Даже немногие задержанные коррупционеры уже выпущены из СИЗО. Как же признать эту борьбу успешной?

И ещё одна цифра, которая сопряжена со стремительным падением популярности ныне действующего гаранта давно растоптанной Конституции. 73% граждан Украины хотят восстановления в школе преподавания на русском языке, которое правительство Зеленского ликвидирует в рамках политики «дерусификации». 33% украинцев считают, что это право должно быть реализовано на всей территории Украины, а еще 40% считают, что школьники должны иметь возможность обучаться на русском языке в тех областях, где этого желает население. 73% за русский язык — это логически совпадает с результатами второго тура президентских выборов 2019 года, на которых победил Владимир Александрович.

Политик может маневрировать долго, но не бесконечно. Человек, который не выполняет собственных обещаний и системно обманывает избирателей, рано или поздно будет низвергнут. Это надо понимать — в том числе и господину Зеленскому. Хватит врать 73 процентам отдавших за вас голос людей!