Весеннее обострение мощно накрывает членов правящей на Украине команды. Они все чаще делятся с публикой, мягко говоря, странными жизнерадостными замыслами, осуществление которых принципиально невозможно

Накануне отличился вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Кулеба, заявивший в интервью радио «Новое время», что им разработан план по возвращению Крыма из 12 шагов. Содержание 11 из них он раскрывать не стал, зато 12 предполагает, что «Крым выскользнет из ослабевших рук России», и в этот волшебный момент Украина его «перехватит». Кулеба объяснил, что все пункты, кроме последнего, детально описывают процесс «ослабления» государства, оккупировавшего украинский полуостров.

Мечтатели и фантасты в Киеве не перестают радовать друг друга перспективами обязательного распада России, на обломках которой будет водружен победный желто-блокитный стяг. Чуть раньше о неизбежном распаде российского государства отрапортовал секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Алексей Данилов, подкрепив свое утверждение тремя доводами: причиной катастрофы в соседнем государстве станут «сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем». «Без союза с Крымским ханством нет Украины!»: Киев озвучил стратегию, как вернуть полуостров © Twitter, NATO in Ukraine

Уровень такой аналитики подошел бы пламенным патриотам с 3 классами образования в сельской школе, обсуждающих политические проблемы в пивной. Высокопоставленному чиновнику, делающему подобные заявления, надо сразу выносить медицинский диагноз и гнать с руководящей должности поганой метлой. Например, под «сложными религиозными вопросами» Данилов подразумевает конфликт внутри России, связанный с чеченской республикой Ичкерия. Руководителю СНБО невдомек, что эта проблема была окончательно и навсегда решена еще лет 15 назад, а так называемых «ичкерийцев» разнесло по всему белому свету. О независимой Ичкерии они могут грезить сколько угодно, коротая свои дни в эмиграции.

Все эти фантазии о конце России основаны на психологии озлобленного и мстительного селянина, мечтающего, чтобы у соседа сдохла корова. Ему почему-то кажется, что в этом случае его собственные дела пойдут на поправку, хотя причинно-следственная связь в подобных построениях отсутствует вовсе. Я называю это отрицательной зависимостью. Все постсоветские страны, проклинающие Россию, желающие ей всяческих бед и невзгод, уверены, что падение российского государства поможет им выбраться из нищеты и убожества. Как одно связано с другим, никто из них объяснить не в состоянии.

Но вернемся к «выскальзывающему» Крыму. Ущербная образность вице-премьера Кулебы указывает на очень характерный для украинцев подход к проблеме. Для них полуостров — это не территория, на которой проживают 2 миллиона человек, большинство из которых выбрало путь возвращения в Россию. Нет, они считает его просто куском земли, который может выпасть из чьих-то рук. О судьбе крымчан никто даже не ставит вопроса, как будто бы их вовсе не существует.

Смешные и нелепые миражи, коими развлекают себя и окружающих украинские чиновники и политики, отражают предельно низкий уровень профессионализма членов нынешней правящей команды. Мне кажется, что вице-премьер Кулеба и в самом деле рассчитывает на то, что когда-нибудь Крым вновь станет украинским, а секретарь СНБО Данилов, что-то смутно припоминающий о республике Ичкерия, тоже не сомневается в предстоящем развале России. «Аппетит пришел позднее»: экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Это означает, что в ведомствах, возглавляемых этими ребятами, отсутствуют аналитические отделы, которые трезво и объективно оценивали бы внутрироссийскую ситуацию. Данилов, начинавший свою рабочую карьеру ветеринаром, наверно, неплохо разбирается в болезнях домашних животных, но подпускать человека с его уровнем понимания политических реалий к одному из высших государственных постов было никак нельзя. То же самое и с Кулебой. «Выскальзывание» Крыма, думаю, станет мемом, свидетельствующим о тяжелой идиотии нынешней украинской власти.