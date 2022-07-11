Совершивший покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту диверсант входил в украинскую преступную сеть, руководство которой находится на контролируемой Киевом территории. Об этом 11 июля сообщил замначальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов в эфире телеканала «Крым-24»

Покушение на главу Мелитопольского района, переименование «Альфа-Банка», сообщение Волновахи и Мариуполя, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 11 июля © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что руководители группировки находятся на подконтрольной Киеву территории.

Представитель ГУ МВД также уточнил, что оперативники восстанавливают обстоятельства произошедшего.

«Сигута должен был быть ликвидирован либо выстрелом, либо броском гранаты или зажигательной смеси, если бы он вышел на шум. Наши сотрудники зафиксировали отверстия от выстрелов, где находится его квартира», — сказал Селиванов.

В ночь на 11 июля было совершено покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал и продолжает работу. Нападавший, обстрелявший дом, попытался скрыться, оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.