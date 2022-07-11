«Проходят обыски. Понятно, что он был не один, идет цепочка на ту сторону, на Украину. Это все координируемая сетка. Часть из организаторов покушений установлена, кто-то из них задержан, кто-то <…> находится в розыске. Сейчас идет работа, чтобы ликвидировать всю сетку», — сказал Селиванов.
Он подчеркнул, что руководители группировки находятся на подконтрольной Киеву территории.
Представитель ГУ МВД также уточнил, что оперативники восстанавливают обстоятельства произошедшего.
«Сигута должен был быть ликвидирован либо выстрелом, либо броском гранаты или зажигательной смеси, если бы он вышел на шум. Наши сотрудники зафиксировали отверстия от выстрелов, где находится его квартира», — сказал Селиванов.
В ночь на 11 июля было совершено покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал и продолжает работу. Нападавший, обстрелявший дом, попытался скрыться, оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.