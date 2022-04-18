«Коммунальщики восстановили разрушенный украинскими националистами памятник Ленину в Геническе… Сегодня он возвращается на свое место в уже освобожденной Херсонской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что памятник демонтировали еще в 2015 году. Накануне в городе подняли Знамя Победы и флаг Российской Федерации.
С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в стране были уничтожено множество памятников советской эпохи. Главными объектами для атак праворадикалов стали памятники Ленину. Несколько раз неонацисты заявляли, что уничтожили последний подобный памятник на Украине.
С начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины местные погромщики переключились на русскую культуру: в разных городах переименовывают улицы, названные в честь русских писателей и деятелей науки. Также в нескольких городах были снесены памятники и бюсты А.С. Пушкина.