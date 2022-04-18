Памятник Владимиру Ильичу Ленину, который националисты демонтировали семь лет назад в городе Геническ Херсонской области, снова возвели. Об этом 18 апреля сообщает Sputnik Ближнее зарубежье в Telegram

Пленные британцы обратились к Джонсону, Медведчук обратился к Путину и Зеленскому, нагнетание по Мариуполю, списки погибших бойцов Нацгвардии, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 18 апреля © Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская), Владимир Зеленский

Отмечается, что памятник демонтировали еще в 2015 году. Накануне в городе подняли Знамя Победы и флаг Российской Федерации.

С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в стране были уничтожено множество памятников советской эпохи. Главными объектами для атак праворадикалов стали памятники Ленину. Несколько раз неонацисты заявляли, что уничтожили последний подобный памятник на Украине.

С начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины местные погромщики переключились на русскую культуру: в разных городах переименовывают улицы, названные в честь русских писателей и деятелей науки. Также в нескольких городах были снесены памятники и бюсты А.С. Пушкина.