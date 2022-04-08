В пятницу, 8 апреля, в результате попадания ракеты «Точка-У» на территорию железнодорожного вокзала в Краматорске погибли по меньшей мере 27 человек, еще несколько десятков получили ранения, сообщили местные власти

Сивков объяснил, почему ВС РФ непричастны к убийствам в Буче © REUTERS, Zohra Bensemra/File Photo

Первоначально советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович выступил с заявлением, в котором обвинил РФ в произошедшем. Удар якобы был нанесен ракетным комплексом «Искандер», сообщил он.

Позднее в сети появились фотографии обломков ракеты, специалисты опознали в ней «Точку-У», которая снята с вооружения в России и не используется силами Народной милиции ДНР и ЛНР. На самой ракете белой краской была выведена фраза «За детей».

Вскоре после этого в своих соцсетях выступил сам Зеленский, который предложил новую версию, в которой удар был нанесен все так же российской армией, но теперь ракетой «Точка-У».

Судя по фотографиям обломков ракеты, она была выпущена по Краматорску с юго-запада, то есть территории, на которой располагаются украинские вооруженные силы. За последнее время украинские вооруженные формирования не раз применяли «Точку-У», в частности при обстреле центра Донецка и при ударе по военному арсеналу в Белгородской области.

В сети сравнивают удар по Краматорску с провокацией украинской стороны в Буче Киевской области, где на Россию пытаются возложить вину за массовые убийства мирных граждан. Как полагают эксперты, Киев пытается сорвать эвакуацию мирных жителей с Донбасса, следуя своей тактике использования гражданских в качестве живого щита.