Совет самоорганизации города Энергодара Запорожской области низложил проукраинского мэра Дмитрия Орлова и вместе с ним всю администрацию города. Соответствующие документы 7 апреля опубликовала компания «Энергоатом» в своем Telegram-канале

Проукраинский мэр сбежал из подконтрольной РФ Каховки © dumskaya.net

Как и во многих городах, освобожденных Россией от украинских националистов и их вооруженных формирований, в Энергодаре произошла смена руководства. Ставленник Киева Орлов и все члены исполнительных органов местной власти были отстранены от своих обязанностей по решению Совета самоорганизации города.

Новым главой городской администрации по решению тридцати четырех членов совета назначен депутат горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Шевчик.

Ранее на освобожденных территориях Украины начали создаваться военно-гражданские администрации, налажена работа российского телевидения, также стартовал переход на рубли.