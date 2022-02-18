«Вдоль лесополосы вблизи населенного пункта Железная Балка нашими наблюдателями выявлено перемещение двух групп специального назначения ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) в количестве 10 и 12 человек. Наши защитники были вынуждены открыть огонь из дежурных огневых средств», — говорится в сообщении Народной милиции.
При обнаружении группы не менее двух боевиков было убито, трое ранены.
По данным разведки ДНР, диверсанты готовили теракт с подрывом хлора на очистных сооружениях около Горловки.
На месте боестолкновения были найдены средства индивидуальной защиты и амуниции зарубежного образца, а также закрепленная на бронежилете экшен-камера — вероятно, для предоставления после диверсии отчета руководству. Видео с нее было обнародовано в сети.
Также в ведомстве сообщили о перехвате незадолго до боестолкновения переговоров диверсантов на польском языке.
Ранее была предотвращена попытка диверсии на химзаводе «Стирол».