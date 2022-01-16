Фактор Казахстана показал Западу, что постсоветское пространство остаётся зоной ответственности России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель РИА Новости Пётр Акопов

Кейс урегулирования ситуации в Казахстане применим как аргумент в переговорах России и Запада, убеждён эксперт. Акопов: союз России и Китая уже существует © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Мы считаем постсоветское пространство не просто зоной своих интересов, а своей зоной ответственности. Это большая историческая Россия, за которую мы отвечаем, и которую мы никому не отдадим. Мы требуем, чтобы США отступились от Украины, и не допустим, чтобы она оказалась в составе западного блока», — сказал Акопов.

Казахстанские события сыграли в плюс России в противостоянии с Западом. Это стало подтверждением возможности России быстро реагировать на вызовы, заключил эксперт.

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