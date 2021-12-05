Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко осудил решение Федерального сетевого агентства Германии разрешить оператору газопровода «Северный поток – 2» создать немецкую дочернюю компанию. Об этом он сказал на конференции в Брюсселе, передает издание Euractiv

Глава «Нафтогаза» заявил, что газопровод «Северный поток – 2» не должны сертифицировать из-за «несоответствия правилам Евросоюза».

«Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», — сказал Витренко.

По словам главы «Нафтогаза», труба должна «заполняться альтернативными поставщиками газа на всем протяжении».

Витренко заявил, что, если Россия продолжит «использовать газ в качестве оружия», Запад должен применить против нее дальнейшие санкции.

«Северный поток — 2» — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре.

Ранее Федеральное сетевого агентство по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам приостановило процесс сертификации компании «Nord Stream 2 AG» в качестве оператора российского газопровода «Северный поток-2». Компании необходимо создать в Германии филиал, который будет управлять немецким участком трубы.