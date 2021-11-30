Если у России нет экспортных/импортных пошлин с Донбассом, то это значит, что Россия границу с ДНР/ЛНР не то чтобы не признает, но граница получает новый статус. Об этом рассказал член Совета по международным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Путин подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Отмечается, что указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

Полноценное признание либо выражается манифесте о политическом признании на уровне политического руководства (мы признаем и обмениваемся посольствами), либо заключается ряд ключевых действенных договоров, и это решение Путина — один из элементов признания де-факто, уточнил эксперт.

«Если у нас нет экспортных/импортных пошлин, то это значит, что мы границу не то чтобы не признаем, но она получает новый статус. Пока не совсем понятно, какой, но она уже не столь важна. В любом случае, это шаг по признанию государственность ДНР/ЛНР де-факто», — подчеркнул Безпалько.

Если бы Украина со своей стороны предприняла ряд аналогичных шагов (например, заключила открытые договоренности с ДНР/ЛНР о поставках угля, которого ей сейчас не хватает), то это тоже было бы признанием де-факто. Хотя и вынужденным, заключил собеседник издания.

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