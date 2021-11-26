Эксперт опровергла слухи о том, что главным зачинщиком протестов против Зеленского является лишь экс-президент Украины Пётр Порошенко.
«Против Зелибобика пошли единым фронтом даже те, кто на одном гектаре друг с другом не сел бы еще совсем недавно справлять естественные надобности. В том числе Тюлька (Юлия Тимошенко). Посмотрите, что она несет на Зелибобика, типа, надо сносить, два года еще страна не выдержит. Петюлька, Ахметов, Собаков (Арсен Аваков) — все-все-все объединились против Зелибобика…То есть Зелибобику осталось всего ничего», — сказала Монтян.
Эксперт также подчеркнула, что коллективный Запад в лице агенства Bellingcat и структур Сороса активно публикуют расследования, направленные против Зеленского, что означает: на Западе также настроены против него.
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