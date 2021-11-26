Новая волна протестов против президента Украины Владимира Зеленского отличается тем, что против него вместе выступают даже те, кто являются врагами между собой. В этих условиях у Зеленского мало шансов завершить президентский срок через два года, а не раньше. Об этом в интервью Украина.ру рассказала адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян

Эксперт опровергла слухи о том, что главным зачинщиком протестов против Зеленского является лишь экс-президент Украины Пётр Порошенко.

«Против Зелибобика пошли единым фронтом даже те, кто на одном гектаре друг с другом не сел бы еще совсем недавно справлять естественные надобности. В том числе Тюлька (Юлия Тимошенко). Посмотрите, что она несет на Зелибобика, типа, надо сносить, два года еще страна не выдержит. Петюлька, Ахметов, Собаков (Арсен Аваков) — все-все-все объединились против Зелибобика…То есть Зелибобику осталось всего ничего», — сказала Монтян. Зеленский впервые проигрывает во втором туре - опрос © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Эксперт также подчеркнула, что коллективный Запад в лице агенства Bellingcat и структур Сороса активно публикуют расследования, направленные против Зеленского, что означает: на Западе также настроены против него.

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