В пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-марафон с журналистами в необычном месте. Информацию официально подтвердил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, пишет 25 ноября «Страна»

Депутат Верховной Рады стал Капитаном Америка - фото © Instagram, Василий Вирастюк

«В ОП планируют длительное общение с прессой в одной из пиццерий. По нашей информации, марафон хотят провести на Подоле, в "Автостанции"», — написал канал «Вертикаль».

Позже информацию подтвердил пресс-секретарь Зеленского, уточнив, что мероприятие стартует в 12.00 (13.00 мск), прийти на него смогут все, кто получит личное приглашение.

Однако о месте проведения марафона Никифоров пообещал сообщить позднее.

«А почему не в бане?», «Клоун», Танец с балалайкой будет?», «В такой ситуации 14 часами не обойтись как в прошлый раз, как минимум 48 часов под коксом», «Цирк должен продолжаться?», — отреагировали на известие пользователи.

Ранее глава украинского государства посетил один из киевских пабов, чтобы с народом поболеть за национальную сборную по футболу. Украинский блогер Анатолий Шарий предоставил фотографии из заведения, доказывающие, что «выход к людям» был подставным, так как среди «простых людей», сидевших тогда рядом с Зеленским оказались давно знакомые ему блогеры.