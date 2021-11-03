Украина в Донбассе до применения «Байрактаров» и так использовала различные беспилотники, только другого типа. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире YouTube-канала Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, а поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации. Позднее МИД Турции отметил, что приобретенное Киевом у Анкары вооружение перестает быть турецким, и призвал Украину перестать употреблять название страны при упоминании беспилотника.

В этом плане для ополченцев Донбасса не имеет значения, запустили ли против них с ударного турецкого беспилотника маленькую ракету, или же с кустарного беспилотника, сделанного на Украине, бросили бы в их окоп пару гранат, потому что люди и в том, и в другом случае пострадали бы.

«Беспилотники там применяли и применяют и сейчас. Мы разве не знали, что Турция продает Украине "Байрактары"? Знали. Турция их продает кому угодно, она на этом зарабатывает. Если Россия в 2014 году возвращала Украине бронетенхику, которая находилась в Крыму, почему Турция не может продать Киеву "Байрактар"?», — задается вопросом Ищенко.

Понятно, что «Байрактар» — это более серьезное оружие, чем кустарный беспилотник, но, учитывая, что средства ПВО на вооружении ДНР/ЛНР спокойно уничтожали украинские самолеты, то сбить «Байрактар» они тоже смогут, добавил политолог.