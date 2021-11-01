Несколько дней назад украинские силовики вторглись в поселок Старомарьевка на линии разграничения и применили турецкий беспилотник Bayraktar в зоне конфликта. О том, какой формат вооруженных столкновений планируют в Киеве рассказал в интервью Украина.ру историк и политолог Сергей Станкевич

Еще недавно прямая война между Россией и Украиной была невозможна, но сейчас ее вероятность возрастает с каждым днем, заявил эксперт. Станкевич подчеркивает, что «грузинский сценарий» по принуждению к миру для Киева крайне нежелателен, и украинские власти планируют провести ограниченный военный конфликт. «Возможно, будет война». О чем рассказали жертвы украинских военных © РИА Новости, Ирина Геращенко / Перейти в фотобанк

«Стратеги Зеленского, похоже, готовят «ограниченный» военный конфликт, демонстративную военную операцию, с помощью которой они рассчитывают открыть для себя большие возможности — внешние и внутренние. Их сценарий обманчиво прост: «освободить» какую-то территорию от сил ДНР/ЛНР, продержаться там некоторое время, демонстрируя миру героическую оборону от «московского агрессора», понести ритуальные жертвы, затем планово отступить и сполна использовать новую ситуацию», — сказал Станкевич.

Целями киевской власти после такого ограниченного военного конфликта являются введение на Украине военного положения, суперпрезидентского режима, увеличение присутствия иностранных ВС и размещение военных баз стран Запада. На следующие выборы команда Зеленского пойдет под лозунгами "священной войны", объяснил эксперт.

Торпедируя Минские соглашения, Украина добивается ведения прямых переговоров с Россией под патронажем США.

После чего киевский режим не будет эскалировать ситуацию в Донбассе, так как это будет представлять большую опасность для его стабильности, заключил Станкевич.

Полностью интервью можно прочитать здесь.