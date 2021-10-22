Два шоумена Максим Галкин и Никита Джигурда поспорили о том, должны ли быть морально ограничены источники заработка у звезд. Местом дебатов стал эфир YouTube-шоу Галкина «Музыкалити», вышедший 21 октября

Рада просит Зеленского наградить Усика © Александр Усик/Instagram Альберт Васильев, известный под псевдонимом Киевстонер, и 60-летний Джигурда.

В процессе съемки последний поспорил не со своим основным оппонентом эфира, а с ведущим Галкиным. Предметом стали способы заработка современных звезд.

«Недостаток сегодняшней культуры, что вы за бабки можете делать все что угодно. А у меня есть та грань, которую я не переступлю», — заявил Джигурда.

«Если мне миллионы предлагают, я граней не вижу», — ответил Галкин.

Пользователи, посмотревшие эфир, пошутили, что беспринципность Галкина может быть связана с тем, что ему приходится содержать не только самую маститую певицу всего постсоветского пространства, жену Аллу Пугачеву и двоих детей, но и огромный замок, отстроенный под семейное гнездышко.

Замок Пугачевой и Галкина находится в деревне Грязи Московской области. По данным СМИ, здание обошлось более чем в 700 миллионов рублей. Площадь 6-этажного дома — три тысячи квадратных метров.