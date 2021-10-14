Цены на газ в Европе растут из-за дефицита электроэнергии, а не наоборот, как утверждают некоторые участники рынка. Об этом 13 октября заявил российский лидер Владимир Путин на заседании форума «Российская энергетическая неделя»

Путин назвал безответственными украинских политиков, призывающих национализировать газ © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

По его словам, последние десять лет поступательно в европейскую энергосистему «закладывались системные изъяны», которые в итоге и привели к кризису. Пока же основой этой системы была атомная генерация и газ, таких трудностей не было, считает глава государства.

Путин добавил, что в современной России аналогичные проблемы «невозможно даже представить».

Он также напомнил, что за девять месяцев этого года Россия увеличила поставки газа в Европу на 15%.

За последние месяцы фьючерсные цены на газ в Европе выросли более чем вдвое. Неделю назад они достигли исторического максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего на рынке произошел откат до сегодняшних 1067,5 доллара. Эксперты связывают ситуацию с несколькими факторами: низким уровнем заполненности хранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.