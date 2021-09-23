На Украине из-за роста цен на газ могут подорожать кондитерские изделия. Такой прогноз сделал президент ассоциации «Укркондпром» Александр Балдинюк, передает УНИАН 23 сентября

В пресс-службе ассоциации отметили, что кондитерская продукция может подорожать на 5-7%, при том, что рост цен на них с начала года уже составляет 25-30%.

Диетолог назвала полезную замену сахару © CC0, Pixabay

«Похожие темпы падения производства наблюдались разве что в 2014 году, но тогда это объяснялось закрытием российского рынка и началом войны", — сказал Балдинюк.

Кроме того, импорт сладостей на Украине вырос на рекордные 28,8% за первое полугодие текущего года.

Главной причиной сокращения производства, по мнению Балдинюка, стало подорожание сахара украинского производства, а импорт сахара из-за рубежа заблокирован сверхвысокой пошлиной.

В целом в августе на Украине почти вдвое взлетели цены на сахар — теперь он стоит вдвое дороже, чем в Европе.