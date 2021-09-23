В пресс-службе ассоциации отметили, что кондитерская продукция может подорожать на 5-7%, при том, что рост цен на них с начала года уже составляет 25-30%.
Также сообщается, что с июля 2021 года наблюдается падение производства кондитерской продукции. В частности, производство карамели и шоколада сократилось на рекордные 25,9% по сравнению с июлем прошлого года. Падение продолжилось в августе и составило 12,5%.
«Похожие темпы падения производства наблюдались разве что в 2014 году, но тогда это объяснялось закрытием российского рынка и началом войны", — сказал Балдинюк.
Кроме того, импорт сладостей на Украине вырос на рекордные 28,8% за первое полугодие текущего года.
Главной причиной сокращения производства, по мнению Балдинюка, стало подорожание сахара украинского производства, а импорт сахара из-за рубежа заблокирован сверхвысокой пошлиной.
В целом в августе на Украине почти вдвое взлетели цены на сахар — теперь он стоит вдвое дороже, чем в Европе.