Франция и Германия отказались указывать причины и стороны конфликта в Донбассе в проекте итогового документа возможного саммита «нормандской четверки». Об этом 20 сентября сообщил источник в российской делегации на переговорах представителей МИД, передает ТАСС

Карабахский или приднестровский? Сивохо предположил, по какому сценарию «уйдет» Донбасс © Facebook, nppe.ua

«Сначала все участники переговоров, включая представителей Украины, согласились, что Минские соглашения являются единственной основой для урегулирования конфликта. Но тут же Германия, Франция и Украина отказались закреплять в проекте итогового документа географическую дислокацию конфликта, его характер и стороны конфликта, на которые Минскими соглашениями возложены обязательства по его урегулированию», — объяснил собеседник.

Российский политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру объяснял, почему основные положения Минских соглашений до сих пор не реализовали. По его словам, правительство Украины, выполняя волю диктатора (США), срывает выполнение Минских соглашений. Невыполнение Минских соглашений служит основанием для гибридной и санкционной войны против России. Он отмечал также, что украинский режим является не просто марионеточным, а прямо противоречит национальным интересам Украины. Он ненавидим абсолютным большинством граждан Украины, поэтому может сохраняться с помощью антидемократических методов (в частности сфальсифицированных выборов).