Депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Сергей Тарута 10 сентября заявил, что Украина провалила несколько космических программ на миллионы долларов и предложил найти виноватых в этом, передает РИА Новости

Космические планы: за 5 лет на Украине планируют создать свой космодром и запустить 7 спутников © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Тарута добавил, что в настоящее время из 33 предприятий, доставшихся Украине в наследство от СССР, осталось только шесть, и они находятся в крайне сложном положении, отсутствует выплата зарплаты работникам и четкая государственная программа, что делать дальше.

Депутат подчеркнул, что Киеву следует сохранять и развивать оставшийся потенциал. Он заключил, что для превращения стран в космическую державу необходимо найти виноватых и построить новые космодромы взамен утраченных.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко рассказал, что в рамках плана трансформации Украины, который президент Владимир Зеленский представил в США, Киев планирует участвовать в программе Соединенных Штатов «Артемида» по исследованию Луны. По словам парламентария, глава государства надеется, что страна сможет присоединиться к космическим программам американского космического агентства (НАСА), в частности, проекту пилотируемых полетов к спутнику Земли и в будущем на Марс.