США отказываются от вопроса по принятию Украины в Североатлантический альянс, следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки 1 сентября в ходе брифинга

Украинские власти после госпереворота 2014 г. взяли курс на вступление в НАТО и ЕС. В 2019 году евроатлантический вектор был закреплен в конституции страны. Однако западные партнеры не спешат с предоставлением Украине гарантий вступления в альянс.

«Думаю, важно понимать… что это не то решение, которое принимают США» — уточнила Псаки.

При этом она четко дала понять, что Штаты не желают дальнейшего расширения блока и лишь «поддерживают стремление стран вступить в НАТО», которое уже давно напоминает хождения осла за морковкой.

«Подразнить медведя» и «забыть» оружие. На юге Украины проходят крупнейшие учения НАТО © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Следует отметить, что такой подход Штаты демонстрируют Украине довольно давно, и он уже вызывает раздражение у Киева.

Как отмечал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, требования Запада провести реформы на Украине и побороть коррупцию не более чем отговорки, так как в НАТО принимали насквозь коррумпированные Албанию и Болгарию.

Украина подставляет НАТО под смертоносное оружие России © пресс-служба президента Украины

Так что очевидно, что решение вопроса о принятии того или иного государства в НАТО во многом зависит от политической воли американского руководства.

Так, принятие в альянс Турции, не соответствовавшей критериям вступления, было форсировано Америкой в связи с противостоянием США и СССР во время холодной войны.

Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер уже заявлял, что все условия Альянса по военным реформам Украина уже выполнила, и План действий по членству (ПДЧ) «не принесет дополнительной ценности на пути в НАТО».

Украина и НАТО: Киев требует, а Запад боится России © пресс-служба президента Украины Джеймс Аппатурай подчеркивал, что «никакие реформы не гарантируют Украине вступление в альянс».

«Зеленский только спустя два года своего президентства понял, что Запад водит его за нос в вопросе вступления в НАТО, после чего «пришел в бешенство»», — отмечал Арестович.

Политолог Александр Вершинин в интервью ресурсу news.ru высказывал мнение, что другой роли, кроме как марионетки США для поддержки антироссийских настроений, для Украины нет. Америка в очередной раз открестилась от членства Украины в НАТО: заключил эксперт.