«На войне командир и начальник штаба на одном борту не летают, и в одной машине не ездят. Даже при отсутствии боевых действий на территории страны — это закон», — написал Кривонос.
Он отметил, что во время визита президента целый штаб страны летел в одном вертолете якобы «под прицелом российских ракет».
Соответствующий вывод генерал сделал из фотографий, которые были опубликованы на официальном сайте президента Украины. На снимках военные выходят из вертолета следом за президентом.
В начале недели Зеленский приехал на остров Змеиный, расположенный в Черном море, и понаблюдал за военными учениями, в которых участвуют объединенные силы ВС страны. В операции участвовали морские пехотинцы, авиация, наводные силы, а также группа специального назначения.