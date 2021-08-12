Украинский президент Владимир Зеленский и команда руководителей страны допустили ошибку в ходе визита на остров Змеиный. Об этом заявил 11 августа замсекретаря Совбеза страны, бывший замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос на своей странице в Facebook

Погребинский: Зеленский может дать команду затеять войнушку © пресс-служба президента Украины

Он отметил, что во время визита президента целый штаб страны летел в одном вертолете якобы «под прицелом российских ракет».

Соответствующий вывод генерал сделал из фотографий, которые были опубликованы на официальном сайте президента Украины. На снимках военные выходят из вертолета следом за президентом.

В начале недели Зеленский приехал на остров Змеиный, расположенный в Черном море, и понаблюдал за военными учениями, в которых участвуют объединенные силы ВС страны. В операции участвовали морские пехотинцы, авиация, наводные силы, а также группа специального назначения.