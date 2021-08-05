Украинские спортсменки Марта Федина и Анастасия Савчук, завоевавшие бронзу Олимпиады в синхронном плавании, на пресс-конференции рассказали, что поддерживают дружеские отношения с дуэтом синхронисток из России Светланой Ромашиной и Светланой Колесниченко, передает 5 августа kp.ua

Скабеева пошутила над победным гопаком Беленюка © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Журналисты отметили, что во время выступлений команды РФ и Украины болели друг за друга, и спросили об отношениях между спортсменками и реакции на неправильное представление на подиуме.

Украинские синхронистки пояснили, что на такое «никто не обращает внимания, главное, что все закончилось хорошо».

По словам Анастасии Савчук, девушки дружат, поддерживают друг друга и поздравляют с медалями.

«Они так хорошо со мной общаются, что… Мы с ними лучшие подружки! И это очень приятно, потому что когда я была маленькая, видела их по телику», — добавила Марта Федина.

На соревнованиях российский дуэт, Ромашина и Колесниченко, набрали 195,9079 балла и завоевали золото. Для Светланы Ромашиной это шестая золотая олимпийская медаль в карьере. Светлана Колесниченко - двукратная олимпийская чемпионка.

Вторыми стали китаянки, получившие 192,4499 балла от судей. Украинские синхронистки сражались за бронзу с японками и заняли третье место с результатом 189,4620 балла.