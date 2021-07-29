На пятницу, 30 июля, в Киеве запланирована вечеринка ЛГБТ-сообщества. Примечательно, что пройдет она прямо на территории у Офиса президента. Об этом 29 июля написал Telegram-канал Pavlovskynews

«Уже завтра (30 июля — ред.) территория под Офисом президента превратится в танцевальную ЛГБТ-площадку. Прайд пройдет в формате рейв-тусовки с 16:00 по 22:00», — сообщил канал.

Помоечная мода: французский бренд «слизал» образы львовского бездомного © SlaviksFashion/Фейсбук София Лапина уточнила, что сейчас на Банковой уже полным ходом идет подготовка к действу и подчеркнула, что мероприятие пройдет при любых обстоятельствах: полиция должна обеспечить безопасность всем участникам.

Среди артистов, которые будут принимать участие в прайде, значится имя Анастасии Топольской (диджей NASTIA), она супруга бывшего журналиста и депутата Рады, а ныне члена наблюдательного совета компании «Укрзализныця» Сергея Лещенко.

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Гей-прайд — акция, целями которой является демонстрация существования в обществе представителей ЛГБТ, а также поддержка толерантного отношения к ним.

Пользователи уже отметили, что место для этого мероприятия выбрано как нельзя лучше, и пошутили, что теперь волей-неволей президенту Владимиру Зеленскому придется стать участником радужной вечеринки.