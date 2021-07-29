В интернет-пространстве набирает популярность ролик, где сравнивают голоса лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента Украины Владимира Зеленского. Видео 29 июля опубликовал Telegram-канал KlymenkoTime

«Хотя все мы с вами помним, что отсылки к северокорейскому лидеру и имя "Кон Чен Ый" у нас гораздо ранее заслужил другой президент. Да, Петр Алексеевич [Порошенко]? Для Зеленского это, конечно, не повод расслабляться. Особенно в свете сомнительных в плане конституционности шагов в отношении судебной ветви власти», — прокомментировал канал ролик.

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Подписчики отметили, что помимо сходства голосов и манеры речи, у двух первых лиц есть и еще одна общая черта – стремление к диктаторству, ведь глава Украины Зеленский уже явно превышает полномочия в рамках парламентско-президентской республики.