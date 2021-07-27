Украинский певец Mеlovin, который в начале июля признался в своей бисексуальности, ответил на вопросы журналистов о том, как его поклонники отреагировали на эту информацию. Соответствующее заявление он сделал на днях в эфире программы «Звездный путь»

Украинская школа, итальянский муж: Федункив тайно вышла замуж за молодого иностранца © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Было очень много даже не хейта, угроз таких: "Я тебя порежу"… Но меня такое не пугает совсем», — рассказал Mеlovin.

Исполнитель отметил, что каминг-аут стоил ему и двух охранников: они отказались от работы с ним после его заявления о своих сексуальных пристрастиях. Это, заявил исполнитель, доказывает, что его каминг-аут не был хайпом, как многие считают.

«Для меня было очень важно, чтобы люди сознательно могли сделать этот шаг. Навстречу своим родителям, рассказать друзьям, не бояться. Потому что в моем окружении есть люди, которые боятся этого. Боятся поговорить с родителями, боятся сказать друзьям, боятся всего», — сказал он.

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Украинскому певцу Константину Бочарову (Mеlovin) 24 года. В 2015 году он победил в 6-м сезоне шоу «Х-Фактор», а в 2018-м представлял Украину на «Евровидении», где занял 17-е место.

В стране его знают также и как любимчика продюсера Андрея Данилко, который активно защищал артиста на «Х-Факторе», а после «Евровидения» заявил, что молодого украинца «незаслуженно засудили». Сам Данилко о своей ориентации не говорит, однако его уже много лет подозревают в любви к своему же полу.