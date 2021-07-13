Отдыхающие на пляже «Аркадия» в Одессе купались и отдыхали рядом с телом утопленника около четырех часов. Об этом накануне сообщил сайт местного «7 канала»

Пляжи Одессы: где лучше всего загорается на берегу Черного моря © пресс-служба президента Украины

При этом пресс-служба мэрии города сообщила, что тело обнаружили в районе пляжного комплекса Red Line. Спасатели получили информацию об утопленнике в 8:48, прибыли на место в 9:03 и сразу вызвали полицию.

Утопленником оказался пенсионер 1938 года рождения.

Ранее подобный случай произошел на другом пляже Одессы — «Ланжерон». 24 июня из воды достали тело пожилой женщины. Сотрудники спасательно-водолазной службы вынесли погибшую на песок, где она пролежала рядом с туристами продолжительное время. Отдыхающие, в том числе дети, продолжали купаться.