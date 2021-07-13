«С половины восьмого утра на пляже лежало тело 83-летнего мужчины, забрали его только к полудню. Пока неизвестно, что стало причиной гибели — проблемы со здоровьем, неосторожное поведение или самоубийство», — говорится в сообщении.
При этом пресс-служба мэрии города сообщила, что тело обнаружили в районе пляжного комплекса Red Line. Спасатели получили информацию об утопленнике в 8:48, прибыли на место в 9:03 и сразу вызвали полицию.
Утопленником оказался пенсионер 1938 года рождения.
Ранее подобный случай произошел на другом пляже Одессы — «Ланжерон». 24 июня из воды достали тело пожилой женщины. Сотрудники спасательно-водолазной службы вынесли погибшую на песок, где она пролежала рядом с туристами продолжительное время. Отдыхающие, в том числе дети, продолжали купаться.