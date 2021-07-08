Дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария разместила на днях в Instagram ролик из бассейна, где пританцовывает в купальнике, и вызвала неоднозначную реакцию в соцсети. Подписчики интересуются, когда же девушка успевает учиться

Подписчики заметили на фото Поляковой странную деталь © Оля Полякова/Инстаграм опубликовала в соцсети видеоролик из TikTok. Она в купальнике с глубоким вырезом на груди двигается под музыку и делает вид, что поет.

«Какой бы вы комент написали сюда? И не забудь подписаться на мой тикток», — написала она.

«Ты когда-нибудь учишься?», «Заберите у ребенка косметичку», «Тебе не идут стрелки, ибо глаза и так узкие», — раскритиковали девушку в комментариях.

Однако Оля Полякова вступилась за дочь и заявила, что глаза у нее огромные. Кроме того, часть подписчиков одобрительно высказалась и о макияже девушки, и о выборе купальника.