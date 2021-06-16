По данным СМИ, цены на недвижимость в коттеджном городке села Березовка, где и присмотрела дом Билык, стартуют от семи миллионов гривен (18,5 млн руб.).
Журналисты утверждают, что такой суммой артистка не располагала, поэтому часть средств взяла в кредит, а часть одолжила у своего старого друга и коллеги Андрея Данилко.
Известно, что знаменитости удалось купить и прилегающий к дому участок с лаундж-зонами и широкими лужайками. При этом артистка стала соседкой шансонье Гарика Кричевского, художницы Евгении Гапчинской и народного депутата Михаила Радуцкого.
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В конце апреля певица объявила о разводе со своим мужем российским фотографом Асланом Ахмадовым. В официальном браке пара состояла с 2013 года, а в 2015-м в их семье с помощью суррогатной матери родился ребенок.
Причиной расставания, рассказала ранее Билык, стали проблемы интимного характера, которые появились в период карантина из-за того, что супруги проживали в разных странах: она — на Украине, он — в России.