Президент Украины Владимир Зеленский посетил концерт певицы Ирины Билык, который прошел 23 мая в Киеве. Глава государства лично поздравил артистку с 30-летнием на сцене, вручив ей букет цветов. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Культурная Прачечная»

«Президент Зеленский вчера вручил цветы Ирине Билык на концерте во "Дворце Украина". Он прошел в рамках юбилейного тура в честь 50-летия певицы и 30 лет на сцене. А в 2020-м Билык получила из рук гаранта Орден княгини Ольги III степени. Как говорится, мелочь — а приятно», — такую подпись сделал Telegram-канал к видео.

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«Маразм крепчает», — прокомментировал поступок Зеленского один из пользователей.

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Позже певица посвятила поздравлению от президента пост в Instagram, сообщив, как ценит его работу.

«Я просто очарована светлым сияющим и добрым взглядом президента Владимира Зеленского! Надеюсь, что моя музыка даст ему и его команде новых сил для продуктивной работы на благо Украины!» — написала артистка.

Украинской певице Ирине Билык 51 год, не так давно она объявила о разводе со своим мужем, российским фотографом Асланом Ахмадовым. У пары есть общий ребенок, он появился на свет в 2015 году с помощью суррогатной матери. У певицы также есть 20-летний сын от предыдущих отношений.