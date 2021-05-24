«Президент Зеленский вчера вручил цветы Ирине Билык на концерте во "Дворце Украина". Он прошел в рамках юбилейного тура в честь 50-летия певицы и 30 лет на сцене. А в 2020-м Билык получила из рук гаранта Орден княгини Ольги III степени. Как говорится, мелочь — а приятно», — такую подпись сделал Telegram-канал к видео.
Зеленский подошел к сцене в то время, как Билык пела композицию «Ты мой». Президент вручил певице цветы со словами: «Ты — наша любовь». Исполнительница, по всей видимости, растерявшись, сказала, что после такого поздравления ей нужно принимать «Валидол».
«Маразм крепчает», — прокомментировал поступок Зеленского один из пользователей.
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Позже певица посвятила поздравлению от президента пост в Instagram, сообщив, как ценит его работу.
«Я просто очарована светлым сияющим и добрым взглядом президента Владимира Зеленского! Надеюсь, что моя музыка даст ему и его команде новых сил для продуктивной работы на благо Украины!» — написала артистка.
Украинской певице Ирине Билык 51 год, не так давно она объявила о разводе со своим мужем, российским фотографом Асланом Ахмадовым. У пары есть общий ребенок, он появился на свет в 2015 году с помощью суррогатной матери. У певицы также есть 20-летний сын от предыдущих отношений.