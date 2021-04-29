Речь идет о художественном фильме 1988 году «Раз, два — горе не беда!» с участием актера Олега Табакова, имя которого на Украине он внесен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, а транслировать ленты с участием таких артистов запрещено.
Также Нацсовет зафиксировал у ЯТБ нарушение программной концепции вещания: уменьшение долей национального продукта и культурных программ в пользу передач иностранного производства и развлекательно-музыкальных шоу.
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Представитель канала Светлана Кареева пояснила, что сейчас на ЯТБ сложная ситуация с заключением договоров на информационное обслуживание, поэтому доля культурных программ и стала проседать.
Относительно фильма с Табаковым Кареева ответила, что администратор канала просто «недоглядел» и такое больше не повторится, но оговорилась, что актер давно умер и не может нести опасности для страны.
С подобными доводами в Нацсовете не согласились и вынесли каналу предупреждение. В случае повторения ситуации телекомпании грозит штраф.