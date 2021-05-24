Прадедушкой холодца был самый обычный наваристый мясной бульон, который на Украине, в России и Белоруссии варили с незапамятных времен. Застывая, он превращался в вязкую массу, так как именно в костях животных находятся те самые желеобразующие вещества, которые заставляют холодец сгущаться.
Появился он, скорее всего, в более холодных местах, но затем распространился среди большей части славянских народов. В России его чаще называют «студень», в Белоруссии — «халадзец», в Болгарии — «пача», в Сербии — «питиje».
На Украине это блюдо имеет еще одно название — драгли или дрыгли.
Все старинные рецепты холодца предполагают наличие в нем костей и хрящей, благодаря котором он и сгущается, но современные хозяйки иногда заменяют их желатином или агаром.
Со временем холодец приобрел статус практически ритуального блюда: без него на Украине не обходится ни один праздник, особенно в зимнее время.
Для приготовления свиного холодца вам понадобятся:
- свиные ноги — 4 штуки;
- мякоть свинины — 1,5 кг;
- лук — 1 штука;
- морковь — 1 штука;
- корень петрушки — 1 штука;
- лавровый лист — 1 штука;
- чеснок — 4-5 зубчиков;
- черный перец горошком, соль.
Свиные ножки тщательно вымойте и ошпарьте крутым кипятком. Мясо также вымойте, нарежьте большими кусками. Сложите ножки и мясо в большую кастрюлю, залейте водой. Поставьте на сильный огонь, доведите до кипения. Шумовкой снимите пену.
Лук и морковь тщательно очистите, нарежьте вместе с корнем петрушки и немного припеките на сухой сковородке, а затем добавьте в кастрюлю с мясом. Варить бульон необходимо под неплотно закрытой крышкой в течение 5 часов, время от времени добавляя воду. В конце варки добавьте лавровый лист, перец и соль по вкусу.
Выложите из кастрюли мясо и овощи. Бульон процедите, накройте крышкой и оставьте в теплом месте.
Удалите косточки из ножек, нарубите разваренное мясо и ножки. Чеснок очистите и измельчите.
Положите нарубленное мясо в формы, сверху присыпьте чесноком. Затем тонкой струйкой вылейте процеженный бульон, накройте формы крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник.
Застывший холодец можно украсить зеленью и подавать с хреном и горчицей.
Приятного аппетита!