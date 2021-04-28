Пассажиры одной из маршруток Одессы сняли видео, как их транспорт в прямом смысле слова тонет, набирая воду прямо в салон. Кадры произошедшего появились в Telegram-канале «Одесса как она есть» 28 апреля

«В маршрутках сегодня шторм. Проезд по 10 гривен (почти 27 рублей. — Ред.) заказывали? А на том берегу… пассажиры сидят…» — подписали кадры авторы публикации.

Споры о стоимости проезда в общественном транспорте Одессы идут давно и ожесточенно. Последний раз цена росла в 2018 году, очередной раз повышение должно было произойти весной 2021 года, но в мэрии пока не торопятся с принятием решения, ожидая недовольство горожан.

Между тем транспортники утверждают, что озвученная ранее стоимость в 10 гривен уже устарела, это «тариф выживания», реальная же стоимость проезда должна составлять 14-15 гривен (38-40 руб.), чтобы можно было содержать автопарк в порядке.

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По Киеву курсирует карантинная «маршрутка» без крыши © Telegram Київ LIVE

Бесплатную перевозку на таком транспорте организовали местные блогеры Антон Скуратов и Антон Мурафа. За проезд на своем авто денег с киевлян они не берут.